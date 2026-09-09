Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 218654
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х10
Вес, кг.
1.13
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGF310RUM серый металлик
Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания. Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Вспомогательная батарея на случай неожиданных перебоев в электросети
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания. Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Вспомогательная батарея на случай неожиданных перебоев в электросети
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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