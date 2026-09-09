Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT
Модуль расширения GXP2200EXT предоставляет дополнительную функциональность, гибкость и масштабируемость телефонам GXP2140, GXP2170, GXV3240. Модуль имеет большой 128 х 384 графический LCD дисплей и 20 программируемых клавиш (каждая клавиша может светиться двумя цветами). В дополнении модуль расширения поддерживает до 40 учетных записей благодаря возможности переключения между экранами. Таким образом поддерживается до 160 учетных записей при использовании 4 модулей расширения. Модуль расширения подключается, получает питание и контролируется телефоном GXP2200, предоставляя дополнительный функционал сразу после подключения модуля. Модуль расширения поддерживает традиционные телефонные функции для каждой программируемой клавиши включая BLA (bridged line appearance)/SCA _(shared call appearance), BLF (busy lamp field, standard or eventlist), Call Park/Pick-up, быстрый набор, Presence, Intercom, и конференция/ перевод вызова/ переадресация. GXP2200EXT - это идеальное решение для офиса в котором секретарь должен управлять большим числом звонков. Оператор, используя GXP2200EXT, может обеспечить максимальную производительность за счет эффективного мониторинга статуса абонентов и диспетчеризации нескольких входящих вызовов.
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