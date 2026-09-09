Top.Mail.Ru
Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 1
Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 2
Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 3
Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Модуль расширения
  • Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 1
  • Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 2
  • Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 3
  • Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 294540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
Модуль расширения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х15х8
Вес, г.
620

Описание товара Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT

Модуль расширения GXP2200EXT предоставляет дополнительную функциональность, гибкость и масштабируемость телефонам GXP2140, GXP2170, GXV3240. Модуль имеет большой 128 х 384 графический LCD дисплей и 20 программируемых клавиш (каждая клавиша может светиться двумя цветами). В дополнении модуль расширения поддерживает до 40 учетных записей благодаря возможности переключения между экранами. Таким образом поддерживается до 160 учетных записей при использовании 4 модулей расширения. Модуль расширения подключается, получает питание и контролируется телефоном GXP2200, предоставляя дополнительный функционал сразу после подключения модуля. Модуль расширения поддерживает традиционные телефонные функции для каждой программируемой клавиши включая BLA (bridged line appearance)/SCA _(shared call appearance), BLF (busy lamp field, standard or eventlist), Call Park/Pick-up, быстрый набор, Presence, Intercom, и конференция/ перевод вызова/ переадресация. GXP2200EXT - это идеальное решение для офиса в котором секретарь должен управлять большим числом звонков. Оператор, используя GXP2200EXT, может обеспечить максимальную производительность за счет эффективного мониторинга статуса абонентов и диспетчеризации нескольких входящих вызовов.

Отзывы о товаре Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
Модуль расширения
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль расширения GXP2200EXT предоставляет дополнительную функциональность, гибкость и масштабируемость телефонам GXP2140, GXP2170, GXV3240. Модуль имеет большой 128 х 384 графический LCD дисплей и 20 программируемых клавиш (каждая клавиша может светиться двумя цветами). В дополнении модуль расширения поддерживает до 40 учетных записей благодаря возможности переключения между экранами. Таким образом поддерживается до 160 учетных записей при использовании 4 модулей расширения. Модуль расширения подключается, получает питание и контролируется телефоном GXP2200, предоставляя дополнительный функционал сразу после подключения модуля. Модуль расширения поддерживает традиционные телефонные функции для каждой программируемой клавиши включая BLA (bridged line appearance)/SCA _(shared call appearance), BLF (busy lamp field, standard or eventlist), Call Park/Pick-up, быстрый набор, Presence, Intercom, и конференция/ перевод вызова/ переадресация. GXP2200EXT - это идеальное решение для офиса в котором секретарь должен управлять большим числом звонков. Оператор, используя GXP2200EXT, может обеспечить максимальную производительность за счет эффективного мониторинга статуса абонентов и диспетчеризации нескольких входящих вызовов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль расширения Grandstream GXP2200 EXT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...