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Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218655
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х13
Вес, кг.
1.2

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный

Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Большой дисплей 3,4 дюйма (8,6 см) с регулируемым наклоном с белой подсветкой. Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопка блокировки вызовов позволяет легко регистрировать номер в черном списке. Большой дисплей 3,4 дюйма (8,6 см) с регулируемым наклоном с белой подсветкой. Позволяет осуществлять набор с помощью одного касания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TGF320RUM черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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