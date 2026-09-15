Плата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCSLC8) для NS500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%7 280 руб. 19 490 руб.
В наличии
Код товара: 612643
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
7 280 руб. -63%
19 490 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
27х18х6
Вес, г.
400
Описание товара Плата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCSLC8) для NS500
Телефон Panasonic в строгом чёрном цвете — выбор для тех, кто ценит порядок и эффективность. Он справится даже с рабочим потоком большого офиса: до 8 телефонных линий позволят обрабатывать множество звонков одновременно, а вместительная телефонная книга на 1000 номеров обеспечивает быстрый доступ к контактам клиентов и коллег. Такой телефон отлично подойдёт для бизнеса, которому важны оперативность и надёжность связи.
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Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Телефон Panasonic в строгом чёрном цвете — выбор для тех, кто ценит порядок и эффективность. Он справится даже с рабочим потоком большого офиса: до 8 телефонных линий позволят обрабатывать множество звонков одновременно, а вместительная телефонная книга на 1000 номеров обеспечивает быстрый доступ к контактам клиентов и коллег. Такой телефон отлично подойдёт для бизнеса, которому важны оперативность и надёжность связи.
Плата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCSLC8) для NS500 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 7280 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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