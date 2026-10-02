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VoIP-телефон Fanvil H2U черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Fanvil H2U черный

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VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 2
VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 3
VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 2
  • VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 3
  • VoIP-телефон Fanvil H2U черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 790 руб. 
Начислим 45 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410409
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Fanvil H2U черный
2 790 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
FANVIL
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х8х7
Вес, г.
415

Описание товара VoIP-телефон Fanvil H2U черный

Домашние и офисные телефоны Fanvil представляют собой надежное решение для проводной связи, подходящее как для домашнего, так и для корпоративного использования. Эти телефоны подчеркнут вашу возможность поддерживать стабильную и качественную связь благодаря своим ключевым характеристикам. Хотя телефоны Fanvil не оснащены функцией автоматического определения номера (АОН), они предоставляют пользователям удобство в виде встроенной записной книжки, обеспечивая быстрый доступ к сохраненным контактам. Несмотря на отсутствие дисплея, эти устройства компенсируют это наличием спикерфона, что позволяет проводить беседы в режиме громкой связи, повышая комфорт и удобство в использовании. Телефоны Fanvil, разработанные как стационарные проводные устройства, демонстрируют гибкость и простоту в интеграции в различные офисные и домашние среды. Они идеально подходят для пользователей, которым необходим надежный телефон с простыми в использовании функциями. Бренд Fanvil, ассоциируемый с качеством и долговечностью, делает эти телефоны отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil H2U черный




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Характеристики
Бренд
FANVIL
Тип товара
Телефон проводной (стационарный)
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Домашние и офисные телефоны Fanvil представляют собой надежное решение для проводной связи, подходящее как для домашнего, так и для корпоративного использования. Эти телефоны подчеркнут вашу возможность поддерживать стабильную и качественную связь благодаря своим ключевым характеристикам. Хотя телефоны Fanvil не оснащены функцией автоматического определения номера (АОН), они предоставляют пользователям удобство в виде встроенной записной книжки, обеспечивая быстрый доступ к сохраненным контактам. Несмотря на отсутствие дисплея, эти устройства компенсируют это наличием спикерфона, что позволяет проводить беседы в режиме громкой связи, повышая комфорт и удобство в использовании. Телефоны Fanvil, разработанные как стационарные проводные устройства, демонстрируют гибкость и простоту в интеграции в различные офисные и домашние среды. Они идеально подходят для пользователей, которым необходим надежный телефон с простыми в использовании функциями. Бренд Fanvil, ассоциируемый с качеством и долговечностью, делает эти телефоны отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Fanvil H2U черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2790 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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