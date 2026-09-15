Плата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-63%5 940 руб. 15 890 руб.
В наличии
Код товара: 612632
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 940 руб. -63%
15 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
400
Описание товара Плата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
Белый телефон Panasonic станет стильным акцентом в любом интерьере — будь то современный офис или уютный дом. Он рассчитан на 8 телефонных линий, что особенно ценно для активной работы в компании или для большого семейства. Максимум номеров в телефонной книге — впечатляющие 1000, так что ни один важный контакт не останется без внимания. Пространства хватит для деловых партнеров, друзей и родственников. Это телефон для тех, кто ценит удобство, масштаб и надежность.
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Бренд
Тип товара
Плата для телефона
Цвет
белый
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Белый телефон Panasonic станет стильным акцентом в любом интерьере — будь то современный офис или уютный дом. Он рассчитан на 8 телефонных линий, что особенно ценно для активной работы в компании или для большого семейства. Максимум номеров в телефонной книге — впечатляющие 1000, так что ни один важный контакт не останется без внимания. Пространства хватит для деловых партнеров, друзей и родственников. Это телефон для тех, кто ценит удобство, масштаб и надежность.
Плата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5940 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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