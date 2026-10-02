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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый

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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 480 руб. 
Начислим 104 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
6 480 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х14х13
Вес, г.
810

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый

Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из базы и двух трубок. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 6480 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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