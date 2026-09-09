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VoIP-телефон Grandstream DP722 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream DP722

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VoIP-телефон Grandstream DP722 - фото 1
VoIP-телефон Grandstream DP722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
серый
Дисплей
есть
  • VoIP-телефон Grandstream DP722 - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream DP722 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290248
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
серый
Дисплей
есть
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
263

Описание товара VoIP-телефон Grandstream DP722

Grandstream DP-722 — это беспроводной DECT IP-телефон среднего уровня, который позволяет пользователям мобилизовать свою VoIP-сеть в любом бизнесе, на складе, в розничном магазине и в жилых помещениях. Он поддерживается базовыми станциями Grandstream DP750 и DP752 DECT VoIP и обеспечивает сочетание мобильности и превосходных характеристик телефонии. На каждой базовой станции может поддерживаться до пяти трубок DP722, а каждая трубка DP722 поддерживает диапазон до 350 метров вне помещения (с DP752) и до 50 метров внутри помещения, 20 часов в режиме разговора и 250 часов в режиме ожидания. Он предлагает набор надежных функций, включая поддержку до 10 учетных записей SIP на одну трубку, аудио в формате Full HD, цветной 1,8-дюймовый дисплей, 3,5-мм разъем для гарнитуры, функцию PTT, громкую связь и многое другое. В сочетании с базовыми станциями DECT компании Grandstream DP722 предлагает доступное беспроводное решение DECT среднего класса для любого делового или домашнего пользователя.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream DP722




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
серый
Дисплей
есть
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream DP-722 — это беспроводной DECT IP-телефон среднего уровня, который позволяет пользователям мобилизовать свою VoIP-сеть в любом бизнесе, на складе, в розничном магазине и в жилых помещениях. Он поддерживается базовыми станциями Grandstream DP750 и DP752 DECT VoIP и обеспечивает сочетание мобильности и превосходных характеристик телефонии. На каждой базовой станции может поддерживаться до пяти трубок DP722, а каждая трубка DP722 поддерживает диапазон до 350 метров вне помещения (с DP752) и до 50 метров внутри помещения, 20 часов в режиме разговора и 250 часов в режиме ожидания. Он предлагает набор надежных функций, включая поддержку до 10 учетных записей SIP на одну трубку, аудио в формате Full HD, цветной 1,8-дюймовый дисплей, 3,5-мм разъем для гарнитуры, функцию PTT, громкую связь и многое другое. В сочетании с базовыми станциями DECT компании Grandstream DP722 предлагает доступное беспроводное решение DECT среднего класса для любого делового или домашнего пользователя.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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