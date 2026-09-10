VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2604 черный
Grandstream GRP2604 — это надежный и функциональный IP-телефон среднего ценового сегмента, предназначенный для офисных сотрудников, активно использующих телефонную связь в своей работе. Особенностью модели GRP2604 являются десять клавиш BLF со встроенным светодиодным индикатором каждая - с их помощью можно настроить выполнение наиболее частых действий в одно касание, что не только экономит драгоценное время, но и повышает удобство работы. Помимо клавиш BLF, слева от LCD-дисплея диагональю 2,48 дюйма с подсветкой, расположены еще три клавиши со светодиодом. Они предназначены для переключения между линиямиаккаунтами, так как Grandstream GRP2604 поддерживает сразу 6 независимых SIP-аккаунтов и три одновременных вызова.
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