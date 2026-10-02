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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик

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Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 2
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 3
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 4
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 5
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 6
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 7
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 2
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 3
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 4
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 5
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 6
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 7
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб. 
Начислим 86 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128601
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
5 350 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
20х14х14
Вес, г.
800

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик

Беспроводной радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 состоит из базы и двух радиотрубок. Монохромный экран установлен на 2-х радиотрубках. Любителей разнообразия порадует 16-тональная полифония с возможностью установки определенной мелодии на конкретный номер абонента. Panasonic KX-TG2512RU1 – это модель радиотелефона, оснащенная автоопределителем номера, Caller ID, встроенной телефонной книгой на 50 основных номеров. Программа "Спикерфон" позволяет отвечать на звонки и общаться по телефону на расстоянии, без отрыва от основных дел.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Малайзия
Описание
Беспроводной радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 состоит из базы и двух радиотрубок. Монохромный экран установлен на 2-х радиотрубках. Любителей разнообразия порадует 16-тональная полифония с возможностью установки определенной мелодии на конкретный номер абонента. Panasonic KX-TG2512RU1 – это модель радиотелефона, оснащенная автоопределителем номера, Caller ID, встроенной телефонной книгой на 50 основных номеров. Программа "Спикерфон" позволяет отвечать на звонки и общаться по телефону на расстоянии, без отрыва от основных дел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик – стоимость товара 5350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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