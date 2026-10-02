Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 350 руб.
В наличии
Код товара: 128601
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 350 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Малайзия
Размеры в упаковке, см
20х14х14
Вес, г.
800
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
Беспроводной радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 состоит из базы и двух радиотрубок. Монохромный экран установлен на 2-х радиотрубках. Любителей разнообразия порадует 16-тональная полифония с возможностью установки определенной мелодии на конкретный номер абонента. Panasonic KX-TG2512RU1 – это модель радиотелефона, оснащенная автоопределителем номера, Caller ID, встроенной телефонной книгой на 50 основных номеров. Программа "Спикерфон" позволяет отвечать на звонки и общаться по телефону на расстоянии, без отрыва от основных дел.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU2 титан
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 6 480 руб.1620 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 6 650 руб.1663 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
-
В наличииЦена 7 040 руб. 11 190 руб.1760 руб. в СплитТелефон IP Fanvil H3W черный
-
В наличииЦена 7 280 руб. 19 490 руб.1820 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6812RUB черный
-
В наличииЦена 7 730 руб.1933 руб. в СплитVoIP-телефон Fanvil X1 черный
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
-
В наличииЦена 7 820 руб.1955 руб. в СплитСпикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серый, черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
50
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Малайзия
Беспроводной радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 состоит из базы и двух радиотрубок. Монохромный экран установлен на 2-х радиотрубках. Любителей разнообразия порадует 16-тональная полифония с возможностью установки определенной мелодии на конкретный номер абонента. Panasonic KX-TG2512RU1 – это модель радиотелефона, оснащенная автоопределителем номера, Caller ID, встроенной телефонной книгой на 50 основных номеров. Программа "Спикерфон" позволяет отвечать на звонки и общаться по телефону на расстоянии, без отрыва от основных дел.
Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик – стоимость товара 5350 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик