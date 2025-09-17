Радиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
Телефон Panasonic KX-TG1612RUH предназначен для организации стабильной связи между пользователем и вызываемым им абонентном. Данная модель отлично подойдёт для использования дома и в офисе. Пользоваться беспроводным телефонным аппаратом, поддерживающим стандарт беспроводной связи DECT очень удобно, ведь между базой и трубкой аппарата нет никаких проводов! Это значит, что вы не ограничены длиной провода и можете свободно перемещаться по офису или дому. Возможности телефона Panasonic KX-TG1612RUH расширены за счёт наличия в нём телефонной книги и определителя номера. При необходимости возможно подключение к базе телефона дополнительных беспроводных трубок. Для электропитания базы Panasonic KX-TG1612RUH используется бытовая электрическая сеть. Корпус модели окрашен в темно-серый и изготовлен из прочного пластика. Стильный и лаконичный дизайн трубки без сомнений привлечёт ваше внимание. Кнопки управления, расположенные на лицевой панели корпуса, имеют достаточно крупные размеры, благодаря чему информация нанесённая на них легко читается пользователем. Вся информация о режимах работы телефона KX-TG1612RUH выводится на экран, расположенный на трубке. Имеется возможность выбора полифонии.
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Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Достоинства:
Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Достоинства:
Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Достоинства:
Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
Достоинства:
Комментарий:
Пришел в целости и сохранности, телефон рабочий, пользуемся.
Достоинства:
Комментарий:
Предыдущий телефон был такой же, работал очень долга. Надеемся, что и этот не подведет!
Достоинства:
Комментарий:
Работает ,все хорошо!Связь не подводет теперь на 100%.
Достоинства:
Комментарий:
очень слабый звук при разговоре с другим абонентом
Достоинства:
Комментарий:
На старом табло потухло,отслужил достойно, поэтому взяли такой же.
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично быстрая отправка и доставка, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Слышимость по трубке не очень, пенсионерам вообще плохо слышно
Достоинства:
Комментарий:
телефон городской для бабушки, такой же как 20 лет назад
Достоинства:
Комментарий:
упакован хорошо. всё целое. Телефон работает. слышно отлично. продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
телефон не заряжается. горит на индикаторе батареи 1 деление и все.
Достоинства:
Комментарий:
пользуемся данными аппаратами давно, никаких нареканий
Достоинства:
Комментарий:
что тут скажешь, это Панасоник, походил по магазинам, подержал в руках разные телефоны и выбрал этот. сейчас разряжаю аккумуляторы в ноль, буду делать первую зарядку.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Беру уже несколько раз для работы.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел раньше срока. Упакован просто в коробку, но все рабочее вроде.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хорошо работает - набранный номер соединяется с первой попытки, входящие звонки тоже без проблем. Спасибо за качественный телефон и своевременную доставку.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телефон, определитель номера не смогли настроить, не чего не показывает, и еще есть спаренный телефон, на другом берешь трубку, этот продолжает пилюкать дальше, в целом нормально
Достоинства:
Комментарий:
Хороший,простенький в обращении телефон.Работает исправно,слышимость хорошая.Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телефон в рабочем состоянии. Из минусов, очень яркий голубой экран