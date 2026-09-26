Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 622128
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Характеристики
Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х10
Вес, кг.
1.11
Описание товара Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный
Grandstream GRP2604P представляет собой существенную 3-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности, интегрированный PoE и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2604P является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.
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Бренд
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Grandstream GRP2604P представляет собой существенную 3-линейную модель, разработанную с поддержкой автонастройки для массового развертывания и простого управления. Он поддерживает возможность организации 5-сторонней голосовой конференции для максимизации производительности, интегрированный PoE и поддерживается системой управления устройствами (GDMS) компании Grandstream. Построенный для основных потребностей, модель Grandstream GRP2604P является простым в использовании и развертывании телефонным аппаратом.
Телефон IP Grandstream GRP-2604P черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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