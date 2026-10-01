Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
Удобство переносного домашнего или офисного телефона с городским номером сложно недооценить, а если Вам приходится совмещать общение и передвижение по помещению, то телефон беспроводной (DECT) Panasonic KX-TG 2512RUS будет отличным помощником. Особенностью данного аппарата является то, что к одной базе подключается сразу две трубки, которыми можно пользоваться на расстоянии до 50 метров внутри помещений и до 300 метров вне зданий. Между трубками предусмотрена внутренняя связь, также пользователи могу использовать режим конференц-связи с абонентами. При нажатии на прорезиненные клавиши Panasonic KX-TG 2512RUS раздается звуковой сигнал, поэтому пользователь может быть уверен, что сигнал от клавиши поступил. Для питания трубки используется аккумулятор AAA в количестве 2 штуки.
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