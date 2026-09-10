VoIP-телефон Yealink SIP-T31G
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T31G
Yealink SIP-T31G - IP-телефон начального уровня с 2 линиями и HD-voice. Новый SIP-T31G от Yealink поднимает IP-телефоны начального уровня до уровня, который ранее никогда не был достигнут. Используя полностью высококачественные материалы, плюс очень большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с подсветкой, с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. Между тем, двухпортовый Gigabit Ethernet с интегрированным PoE делает T31G идеальным выбором для расширенного использования сети. SIP-T31G поддерживает две учетные записи VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T31 максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. Основные особенности Yealink SIP-T31G: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей с подсветкой, Двухпортовый гигабитный Ethernet, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, До 2 учетных записей SIP, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 020 руб.1255 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1628
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 380 руб.1345 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2388RUB черный
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 470 руб.1368 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG1612RUH Grey
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
-
В наличииЦена 6 230 руб.1558 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUS серебристый
-
В наличииЦена 7 280 руб. 19 490 руб.1820 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 700 руб.1925 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2613
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGH220RUB черный
-
В наличииЦена 7 860 руб.1965 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
-
В наличииЦена 8 270 руб.2068 руб. в СплитСпикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T31G