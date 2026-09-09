VoIP-телефон Grandstream GXP1630
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258556
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Характеристики
Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, кг.
1.27
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP1630
GXP1630 — это гигабитный IP-телефон, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Поддержка трех телефонных линий, трехсторонней конференц-связи, а также наличие 8 светодиодных BLF-клавиш обеспечивают высокий комфорт при работе с данным телефоном. Для еще большего удобства пользования и настройки, GXP1630 оснащен качественным графическим дисплеем с разрешением 132x64 точек и подсветкой. Из дополнительных функций Grandstream GXP1630 стоит отметить наличие HD-динамика, трех программируемых XML-клавиш, питание по технологии PoE, интерфейс с поддержкой русского языка.
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Бренд
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
GXP1630 — это гигабитный IP-телефон, предназначенный для малого и среднего бизнеса. Поддержка трех телефонных линий, трехсторонней конференц-связи, а также наличие 8 светодиодных BLF-клавиш обеспечивают высокий комфорт при работе с данным телефоном. Для еще большего удобства пользования и настройки, GXP1630 оснащен качественным графическим дисплеем с разрешением 132x64 точек и подсветкой. Из дополнительных функций Grandstream GXP1630 стоит отметить наличие HD-динамика, трех программируемых XML-клавиш, питание по технологии PoE, интерфейс с поддержкой русского языка.
VoIP-телефон Grandstream GXP1630 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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