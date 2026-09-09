Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 226969
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
533
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный
Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB изготовлен из высококачественных материалов по инновационным технологиям, поэтому он надежен в эксплуатации. За счет функции снижения уровня фонового шума, телефон обеспечит вас отличным качеством связи и вы без помех сможете слышать своего собеседника. А с помощью резервного питания радиотелефон будет работать и при отключении электроэнергии. Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB оснащен автоответчиком, определителем номера, телефонным справочником. В комплекте имеются радиотрубка, базовая станция, блок питания и аккумуляторные батареи.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB изготовлен из высококачественных материалов по инновационным технологиям, поэтому он надежен в эксплуатации. За счет функции снижения уровня фонового шума, телефон обеспечит вас отличным качеством связи и вы без помех сможете слышать своего собеседника. А с помощью резервного питания радиотелефон будет работать и при отключении электроэнергии. Радиотелефон PANASONIC KX-TG6821RUB оснащен автоответчиком, определителем номера, телефонным справочником. В комплекте имеются радиотрубка, базовая станция, блок питания и аккумуляторные батареи.
Радиотелефон Panasonic KX-TG6821RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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