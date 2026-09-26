VoIP-телефон Grandstream GRP2613
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2613
GRP2613 отличается элегантным дизайном и набором функций следующего поколения, включая 24 виртуальных многофункциональных клавиши (VPK), два гигабитных порта, цветной ЖК-дисплей со сменными лицевыми панелями для простой кастомизации логотипа и многое другое. Он включает функции безопасности операторского уровня, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2613 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
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