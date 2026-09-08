Телефон проводной Panasonic KX-TS2368RUW белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128603
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, кг.
1.17
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2368RUW белый
Проводной телефон. 2 линии, трехсторонняя конференц-связь, отдельный звнок для каждой линии, ограничение вызовов, электронный регулятор мощности. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 280 руб. 19 490 руб.1820 руб. в СплитПлата Panasonic KX-NS5173X 8-ми аналоговых внутренних линий (MCS...
-
В наличииЦена 7 800 руб.1950 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2613
-
В наличииЦена 7 960 руб.1990 руб. в СплитТрубка Yealink W73H черный
-
В наличииЦена 8 210 руб.2053 руб. в СплитМодуль расширения Grandstream GBX20
-
В наличииЦена 8 320 руб.2080 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TGJ320RUB черный
-
В наличииЦена 8 380 руб.2095 руб. в СплитСпикерфон Jabra Speak 410 UC USB NC WB 7410-209
-
В наличииЦена 8 720 руб.2180 руб. в СплитVoIP-телефон Yealink W56H
-
В наличииЦена 9 200 руб.2300 руб. в СплитМодуль расширения Yealink EXP43
-
В наличииЦена 9 610 руб. 25 890 руб.2403 руб. в СплитПлата 4-х гибридных внутренних линий Panasonic KX-NS5170X (DHLC4...
-
В наличииЦена 9 790 руб. 14 090 руб.2448 руб. в СплитТелефон IP Fanvil H5W черный
-
В наличииЦена 10 360 руб.2590 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP2140
-
В наличииЦена 10 430 руб.2608 руб. в СплитСпикерфон Jabra SPEAK 510 UC
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон. 2 линии, трехсторонняя конференц-связь, отдельный звнок для каждой линии, ограничение вызовов, электронный регулятор мощности. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Телефон проводной Panasonic KX-TS2368RUW белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2368RUW белый