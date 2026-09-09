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VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2

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VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258557
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х7
Вес, кг.
1.44

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2

Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный — это крайне функциональное и технологичное устройство связи, разработанное специально для осуществления комфортной связи внутри различных компаний. Отметим, что связь происходит по IP-телефонии, что гарантирует стабильный звук и быструю передачу данных. Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный оснащен операционной системой Linux. Имеет сразу три SIP-линии и четыре программируемые XML-клавиши. Помимо этого, данное устройство отлично подойдет владельцам как малого, так и среднего бизнеса, поскольку имеется функция, позволяющая организовать 4-стороннюю конференцию. Особенно это будет актуально для тех, кто периодически проводит различные совещания с руководителями организации или начальниками отделов. Отдельно стоит отметить высочайшее качество звука — данный телефон оснащен HD-динамиком, который отлично передает звук. Помимо этого, на корпусе присутствует цветной дисплей, который сделает эксплуатацию телефона гораздо более удобной и эффективной. Кроме того, производители подумали и о безопасности ваших переговоров — данный телефон оснащен системой, поддерживающей безопасные протоколы SRTP и TLS.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный — это крайне функциональное и технологичное устройство связи, разработанное специально для осуществления комфортной связи внутри различных компаний. Отметим, что связь происходит по IP-телефонии, что гарантирует стабильный звук и быструю передачу данных. Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный оснащен операционной системой Linux. Имеет сразу три SIP-линии и четыре программируемые XML-клавиши. Помимо этого, данное устройство отлично подойдет владельцам как малого, так и среднего бизнеса, поскольку имеется функция, позволяющая организовать 4-стороннюю конференцию. Особенно это будет актуально для тех, кто периодически проводит различные совещания с руководителями организации или начальниками отделов. Отдельно стоит отметить высочайшее качество звука — данный телефон оснащен HD-динамиком, который отлично передает звук. Помимо этого, на корпусе присутствует цветной дисплей, который сделает эксплуатацию телефона гораздо более удобной и эффективной. Кроме того, производители подумали и о безопасности ваших переговоров — данный телефон оснащен системой, поддерживающей безопасные протоколы SRTP и TLS.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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