VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP2130v2
Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный — это крайне функциональное и технологичное устройство связи, разработанное специально для осуществления комфортной связи внутри различных компаний. Отметим, что связь происходит по IP-телефонии, что гарантирует стабильный звук и быструю передачу данных. Телефон VoIP Grandstream GXP2130v2 черный оснащен операционной системой Linux. Имеет сразу три SIP-линии и четыре программируемые XML-клавиши. Помимо этого, данное устройство отлично подойдет владельцам как малого, так и среднего бизнеса, поскольку имеется функция, позволяющая организовать 4-стороннюю конференцию. Особенно это будет актуально для тех, кто периодически проводит различные совещания с руководителями организации или начальниками отделов. Отдельно стоит отметить высочайшее качество звука — данный телефон оснащен HD-динамиком, который отлично передает звук. Помимо этого, на корпусе присутствует цветной дисплей, который сделает эксплуатацию телефона гораздо более удобной и эффективной. Кроме того, производители подумали и о безопасности ваших переговоров — данный телефон оснащен системой, поддерживающей безопасные протоколы SRTP и TLS.
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