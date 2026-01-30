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Радиотелефон Gigaset A116 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Gigaset A116 Black

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Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 1
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 2
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 3
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 4
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 5
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 6
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 7
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 8
Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 1
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 2
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 3
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 4
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 5
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 6
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 7
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 8
  • Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221010
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Характеристики

Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х13х7
Вес, г.
300

Описание товара Радиотелефон Gigaset A116 Black

Gigaset A116 чёрный. Радиотелефон стандарта DECT черного цвета, обладающий необходимым набором базовых функций и выполненный с немецким качеством. Основные характеристики: определитель номера, телефонная книга, 10 мелодий звонка, часы, будильник, дисплей с без подсветки, возможность установки на стене.

Отзывы о товаре Радиотелефон Gigaset A116 Black

Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок пожилым людям, вместо старого, не смогли к нему привыкнуть, отдали обратно, тихий звонок, маленькая трубка
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Радиотелефон пока не могу оценить его качества, т.к.думала заменить старый радиотелефон,оказалось, что Ростелеком повально отключает линии стационарных телефонов у жителей г. Мытищи,ссылаясь на аварийные ситуации.У меня отключен с мая 2025 года и вряд ли подключат.Извините,не могу оценить его работу.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально,но нет подсветки экрана и кнопки поиска трубки.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным функциям. По соотношению цена-качество - достойно. Смутили АКБ на 300 мА/ч. Поставил свои на 900.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро. Работает исправно, свою функцию выполняет. Главное то, что не надо привыкать. До этого был А220.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро.Работает нормально,громкость звонка на максимум слабая. Телефонный провод в комплекте 1м, для нас оказался коротковат, пришлось заказывать другой дополнительно.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихая максимальная громкость звонка. Мелодия одна, не меняется, по крайней мере не понятно, как это делать, в инструкции этого нет. Подсветка экрана отсутствует. Аккумуляторы были полностью разряжены.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Громкость звонка скромная. Качество звука на троечку. Из плюса, наверное, только цена.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон. Просто телефон. Не поддерживает более 1 трубки.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Радиотелефон пришёл хорошо упакованный, всё в порядке. Пользуюсь таким давно, только А 120, не нашла. Простой в использовании, надёжный, единственный недостаток - в А 116 нет подсветки
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный радиотелефон. Качество нормальное, слышимость хорошая
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Приличный телефон. Слышно нормально. Единственный его недостаток - тихий звонок. Поэтому поставила 4*
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Ludmila L.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный телефончик, хорошо упакован, ещё не подключала
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме, звонит громко, звук и слышимость хорошие. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Простенький, работает, упакован хорошо, в есть батарейка в наличии
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома хороший выбор, за приемлемую цену. Чёткий звук.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2023
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный радиотелефон до 4тр. Когда лежит на базе - звонит тихо. Если трубка не на базе, то звонок громче. заказывала пенсионеру - она без проблем сама смогла подключить. Аон изначально отключен, это плюс, так как не нужен. Собеседника слышно хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2022
Наталья С

Достоинства:


Комментарий:
Простенькая трубка звонилка. С определителем номера. Работает на 4. Трубка долго продолжает звонить,когда понимаешь трубку параллельного телефона. Звонок средней громкости. В общем,простые функции телефона выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2022
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон легкий для разговора,не глючит,правда с ним нельзя на улицу



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Характеристики
Бренд
GIGASET
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Gigaset A116 чёрный. Радиотелефон стандарта DECT черного цвета, обладающий необходимым набором базовых функций и выполненный с немецким качеством. Основные характеристики: определитель номера, телефонная книга, 10 мелодий звонка, часы, будильник, дисплей с без подсветки, возможность установки на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Ольга С.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок пожилым людям, вместо старого, не смогли к нему привыкнуть, отдали обратно, тихий звонок, маленькая трубка
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Людмила М.

Достоинства:


Комментарий:
Радиотелефон пока не могу оценить его качества, т.к.думала заменить старый радиотелефон,оказалось, что Ростелеком повально отключает линии стационарных телефонов у жителей г. Мытищи,ссылаясь на аварийные ситуации.У меня отключен с мая 2025 года и вряд ли подключат.Извините,не могу оценить его работу.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Алексей М.

Достоинства:


Комментарий:
нормально,но нет подсветки экрана и кнопки поиска трубки.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным функциям. По соотношению цена-качество - достойно. Смутили АКБ на 300 мА/ч. Поставил свои на 900.
Источник: Яндекс Маркет
16.09.2025
Павел Г.

Достоинства:


Комментарий:
Доставлен быстро. Работает исправно, свою функцию выполняет. Главное то, что не надо привыкать. До этого был А220.
Источник: Яндекс Маркет
06.07.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Доставили быстро.Работает нормально,громкость звонка на максимум слабая. Телефонный провод в комплекте 1м, для нас оказался коротковат, пришлось заказывать другой дополнительно.
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Михаил

Достоинства:


Комментарий:
Очень тихая максимальная громкость звонка. Мелодия одна, не меняется, по крайней мере не понятно, как это делать, в инструкции этого нет. Подсветка экрана отсутствует. Аккумуляторы были полностью разряжены.
Источник: Яндекс Маркет
14.06.2025
Михаил И.

Достоинства:


Комментарий:
Громкость звонка скромная. Качество звука на троечку. Из плюса, наверное, только цена.
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон. Просто телефон. Не поддерживает более 1 трубки.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2025
Светлана У.

Достоинства:


Комментарий:
Радиотелефон пришёл хорошо упакованный, всё в порядке. Пользуюсь таким давно, только А 120, не нашла. Простой в использовании, надёжный, единственный недостаток - в А 116 нет подсветки
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
Обычный радиотелефон. Качество нормальное, слышимость хорошая
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2025
Людмила К.

Достоинства:


Комментарий:
Приличный телефон. Слышно нормально. Единственный его недостаток - тихий звонок. Поэтому поставила 4*
Источник: Яндекс Маркет
29.09.2024
Ludmila L.

Достоинства:


Комментарий:
Внешне симпатичный телефончик, хорошо упакован, ещё не подключала
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2023
Григорий М.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали маме, звонит громко, звук и слышимость хорошие. Все устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
03.11.2023
Надежда Б.

Достоинства:


Комментарий:
Простенький, работает, упакован хорошо, в есть батарейка в наличии
Источник: Яндекс Маркет
08.10.2023
Андрей М.

Достоинства:


Комментарий:
Для дома хороший выбор, за приемлемую цену. Чёткий звук.
Источник: Яндекс Маркет
26.02.2023
Екатерина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный радиотелефон до 4тр. Когда лежит на базе - звонит тихо. Если трубка не на базе, то звонок громче. заказывала пенсионеру - она без проблем сама смогла подключить. Аон изначально отключен, это плюс, так как не нужен. Собеседника слышно хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2022
Наталья С

Достоинства:


Комментарий:
Простенькая трубка звонилка. С определителем номера. Работает на 4. Трубка долго продолжает звонить,когда понимаешь трубку параллельного телефона. Звонок средней громкости. В общем,простые функции телефона выполняет.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2022
Елена К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон легкий для разговора,не глючит,правда с ним нельзя на улицу


Радиотелефон Gigaset A116 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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