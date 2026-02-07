Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
Радиотелефон PANASONIC KX-TG1611RUH обладает необходимым набором функций для домашнего использования. Встроенный телефонный справочник позволяет сохранить до 50 контактов, поэтому необходимые номера будут всегда под рукой. К тому же вы можете совершить вызов по 1 из 10 ранее набранных номеров, что позволяет экономить время при повторном звонке. Преимуществами радиотелефона PANASONIC KX-TG1611RUH являются русифицированное меню и яркий дисплей, с которыми использование устройства становится простым и приятным. При необходимости вы можете завести встроенный будильник, чтобы он разбудил вас 1 из 12 предусмотренных мелодий. Питание телефона осуществляется от 2 батарей ААА, которые гарантируют до 170 часов работы в автономном режиме без подключения к базе.
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Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Достоинства:
Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Достоинства:
Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Достоинства:
Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Достоинства:
Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUH серый
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Достоинства:
Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Достоинства:
Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Достоинства:
Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Достоинства:
Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Достоинства:
Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Достоинства:
Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Достоинства:
Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Достоинства:
Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Достоинства:
Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Достоинства:
Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Достоинства:
Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Достоинства:
Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Достоинства:
Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.