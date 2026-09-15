Top.Mail.Ru
Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) - фото 1
Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
  • Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) - фото 1
  • Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
4 310 руб.  6 590 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612622
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
4 310 руб. -35%
6 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)

Домашние и офисные телефоны Panasonic — это надежное решение для тех, кому важно держать всё под контролем. Восемь телефонных линий позволяют свободно вести переговоры с несколькими партнёрами или клиентами одновременно, что особенно ценно для динамичного офиса. А вместительная телефонная книга на 1000 номеров избавит от необходимости искать важный контакт — все нужные связи всегда под рукой. Panasonic сочетает в себе удобство, организованность и уверенность в коммуникациях.

Отзывы о товаре Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
8
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Домашние и офисные телефоны Panasonic — это надежное решение для тех, кому важно держать всё под контролем. Восемь телефонных линий позволяют свободно вести переговоры с несколькими партнёрами или клиентами одновременно, что особенно ценно для динамичного офиса. А вместительная телефонная книга на 1000 номеров избавит от необходимости искать важный контакт — все нужные связи всегда под рукой. Panasonic сочетает в себе удобство, организованность и уверенность в коммуникациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Модуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4310 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...