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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P

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VoIP-телефон Yealink SIP-T30P
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 409826
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Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х22х11
Вес, кг.
1.06

Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T30P

Yealink SIP-T30P - IP-телефон начального уровня. Используя полностью высококачественные материалы, плюс большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. T30P поддерживает одну учетную запись VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Между тем, два сетевых порта 10/100 Мбит/с со встроенным PoE делают T30P идеальным выбором для расширенного использования сети. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T30PP максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. «Yealink HD Voice» - это сочетание программного и аппаратного дизайна, а также внедрение широкополосной технологии для максимизации акустических характеристик. В сочетании с передовой технологией четкости звука, такой как полный дуплекс, эхоподавление, адаптивный буфер дрожания и т. д., SIP-T30P обеспечивает более четкую и реалистичную голосовую связь. SIP-T30P поддерживает широкие функции повышения производительности, такие как XML-браузер, парковка вызовов, перехват вызовов, BLF, переадресация вызовов, пятисторонняя конференция, что делает его идеальным инструментом эффективности для сегодняшних занятых малых и больших офисов. Yealink SIP-T30P поддерживает эффективную инициализацию и простое массовое развертывание с помощью службы перенаправления и инициализации (RPS) Yealink и механизма загрузки, которые помогут вам реализовать настройку Zero Touch без каких-либо сложных ручных настроек, что упрощает развертывание, обеспечивает простоту обслуживания и обновления. Коммуникатор использует протокол SIP over Transport Layer Security (TLS / SSL) для предоставления поставщикам услуг новейших технологий для повышения безопасности сети. Ассортимент сертифицирован как совместимый с 3CX и Broadsoft Broadworks, что гарантирует отличную совместимость с поставщиками программных коммутаторов. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T30P: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей, Двухпортовый 10 / 100M Ethernet-коммутатор, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, Один SIP-аккаунт, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Yealink SIP-T30P




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Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Yealink SIP-T30P - IP-телефон начального уровня. Используя полностью высококачественные материалы, плюс большой графический ЖК-дисплей размером 132x64 пикселя с четким 5-строчным дисплеем данных, телефон Yealink обеспечивает более плавное взаимодействие с пользователем, намного больше визуальной информации, плюс характеристики HD Voice. T30P поддерживает одну учетную запись VoIP, простые, гибкие и безопасные варианты установки, а также IPv6, Open VPN и резервный сервер. Между тем, два сетевых порта 10/100 Мбит/с со встроенным PoE делают T30P идеальным выбором для расширенного использования сети. Он также работает с SRTP / HTTPS / TLS, 802.1x. Будучи очень экономичным и мощным IP-решением, T30PP максимизирует производительность, как в небольших, так и в больших офисных средах. «Yealink HD Voice» - это сочетание программного и аппаратного дизайна, а также внедрение широкополосной технологии для максимизации акустических характеристик. В сочетании с передовой технологией четкости звука, такой как полный дуплекс, эхоподавление, адаптивный буфер дрожания и т. д., SIP-T30P обеспечивает более четкую и реалистичную голосовую связь. SIP-T30P поддерживает широкие функции повышения производительности, такие как XML-браузер, парковка вызовов, перехват вызовов, BLF, переадресация вызовов, пятисторонняя конференция, что делает его идеальным инструментом эффективности для сегодняшних занятых малых и больших офисов. Yealink SIP-T30P поддерживает эффективную инициализацию и простое массовое развертывание с помощью службы перенаправления и инициализации (RPS) Yealink и механизма загрузки, которые помогут вам реализовать настройку Zero Touch без каких-либо сложных ручных настроек, что упрощает развертывание, обеспечивает простоту обслуживания и обновления. Коммуникатор использует протокол SIP over Transport Layer Security (TLS / SSL) для предоставления поставщикам услуг новейших технологий для повышения безопасности сети. Ассортимент сертифицирован как совместимый с 3CX и Broadsoft Broadworks, что гарантирует отличную совместимость с поставщиками программных коммутаторов. Особенности IP-телефона Yealink SIP-T30P: Yealink HD Voice, 2,3 132x64-пиксельный графический ЖК-дисплей, Двухпортовый 10 / 100M Ethernet-коммутатор, Поддержка PoE, Поддержка кодеков Opus, Один SIP-аккаунт, Поддержка гарнитуры, Настенный монтаж, Простые, гибкие и безопасные варианты обеспечения.
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