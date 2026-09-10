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VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный

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VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 3
VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 3
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 425940
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х9
Вес, кг.
1.11

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный

Без блока питания. Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением. Поддержка 3 линий и 6 SIP аккаунтов. 5-сторонняя конференц-связь

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2603P черный




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Без блока питания. Двойной сетевой порт 10/100/1000 Мбит/с с автоматическим определением. Поддержка 3 линий и 6 SIP аккаунтов. 5-сторонняя конференц-связь
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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