Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUW белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128587
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
930
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2388RUW белый
Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.
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Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
белый
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон с функцией SP-Phone. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Органайзер - календарь, часы. Возможность настенной установки.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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