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Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный

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Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
200
Количество телефонных линий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 74 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 128611
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
4 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
200
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х13х10
Вес, г.
567

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный

Panasonic предлагает универсальное решение для дома и офиса. Черный телефон с лаконичным дизайном отлично впишется в рабочий интерьер или в гостиную. Благодаря определителю номера (АОН) вы всегда будете знать, кто звонит. Встроенная записная книжка вместит до 200 номеров — забудьте о бумажных записках и потерянных контактах. Монохромный дисплей с подсветкой обеспечивает хорошую читаемость информации в любых условиях. Спикерфон позволяет общаться свободно, не прерывая важных дел. Модель работает на одной телефонной линии — просто и удобно.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
200
Количество телефонных линий
1
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Panasonic предлагает универсальное решение для дома и офиса. Черный телефон с лаконичным дизайном отлично впишется в рабочий интерьер или в гостиную. Благодаря определителю номера (АОН) вы всегда будете знать, кто звонит. Встроенная записная книжка вместит до 200 номеров — забудьте о бумажных записках и потерянных контактах. Монохромный дисплей с подсветкой обеспечивает хорошую читаемость информации в любых условиях. Спикерфон позволяет общаться свободно, не прерывая важных дел. Модель работает на одной телефонной линии — просто и удобно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Радиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный - данный товар вы можете купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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