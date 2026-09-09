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VoIP-телефон Grandstream GRP2612 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream GRP2612

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VoIP-телефон Grandstream GRP2612
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290247
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
1

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2612

Grandstream GRP2612 - это мощный 4-х линейный IP-телефон с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов операторского класса, разработанный с возможностями автонастройки для массового развертывания и простого управления. Grandstream GRP2612, созданный для нужд офисных работников и предназначенный для простого развертывания предприятиями, поставщиками услуг и другими крупными рынками, предлагает простой в использовании и удобный для развертывания телефонный аппарат.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2612




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2612 - это мощный 4-х линейный IP-телефон с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов операторского класса, разработанный с возможностями автонастройки для массового развертывания и простого управления. Grandstream GRP2612, созданный для нужд офисных работников и предназначенный для простого развертывания предприятиями, поставщиками услуг и другими крупными рынками, предлагает простой в использовании и удобный для развертывания телефонный аппарат.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Grandstream GRP2612 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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