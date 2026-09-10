VoIP-телефон Grandstream GRP2603 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2603 черный
Grandstream GRP2603 — это IP-телефон средне-бюджетного ценового уровня, идеально подходящий для решения большинства офисных задач. Модель GRP2603 оборудована качественным монохромным дисплеем диагональю 2,48 дюйма с подсветкой и разрешением 132x64, который с одной стороны позволяет легко считывать всю необходимую для работы информацию, а с другой - не удорожает производство телефона, как это происходит при использовании цветных экранов. Слева от дисплея расположены три клавиши управления линиями — телефон поддерживает до 6 независимых SIP-аккаунтов и до трех одновременных разговоров. Из дополнительных особенностей Grandstream GRP2603 стоит выделить поддержку 5-сторонней конференц-связи, чем редко могут похвастаться даже более дорогие модели.
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