Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RUT титан
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%4 330 руб. 4 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128645
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х12
Вес, г.
490
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RUT титан
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Радиотелефон Panasonic KX-TG2521RUT титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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