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Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов

21 Отзывы
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Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов - фото 1
Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
4
  • Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов - фото 1
  • Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
4 220 руб.  6 590 руб. 
Начислим 68 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 612621
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
4 220 руб. -36%
6 590 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
4
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
25х20х4
Вес, г.
400

Описание товара Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов

Panasonic заботится о вашем комфорте в общении. Доступ к 1000 номерам в телефонной книге — никаких бумажных записей, все важные контакты под рукой. Четыре телефонные линии позволяют легко организовать работу даже во время пиковых нагрузок, принимая звонки от разных абонентов одновременно. Отличное решение для дома и офиса, где важна оперативность и порядок в коммуникациях.

Отзывы о товаре Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов

Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Трусы замечательные. Хороший набор цвета. Есть и темные и светлые. Упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Айсылу Я.

Достоинства:


Комментарий:
на свой 44-46 заказала 50-52.Сильно маломерят. В итоге , сели отлично. Не большие и не маленькие. Цвета хорошие. Материал тоже. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Плотные, сидят очень хорошо, на теле вообще не ощущаются.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные бесшовные трусики.Ткань мягкая ,приятная.Продавец отправил быстро.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не себе , но уже заказывает третий раз, значит, нравится.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные. Удобная посадка, хорошая цветовая гамма.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер!Размер соответствует!!!Рекомендую!Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень низкая посадка Но удобные Брала на 2 размера больше
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елисеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
хорошее бельё, удобное, не полили после стирки. рекомендую .спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид должны были быть высокими, а тут выше сгиба бедра не поднимаются. заказывала по российским размерам. ткань хорошая, приятная. в общем качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
по качеству отличные, брала для ношения под леггинсы из-за их невидимости
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Маломерят ,надо заказать на пару размеров больше,качество не плохое за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена конечно хорошее, ну и качество ей соответствует. Товар не соответствует описанию Не высокая талия , маломерят , материал такое себе, одноразовые можно сказать
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Яна Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество материала-хорошее цвет соответствует все одного размера все аккуратно упаковано сложено. спасибо за доставку рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Гулия Р.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, цвета яркие, но 1 минус чуть-чуть маломерят
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
подкладка под интимное отклеивается после первой стирки
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Чулпан Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие. на повседневку в самый раз, на теле вообще не чувствуются.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эля Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как на фотографии, очень удобные и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Айгуль П.

Достоинства:


Комментарий:
другие прислали,ластовцица хлипкая, модель без кружев,пояс не двойной
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Анжела Р.

Достоинства:


Комментарий:
трусы пришли, хорошо упакованые. пока не мерили. на ощупь ткань приятная.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ирина ..

Достоинства:


Комментарий:
материал практически не тянется. брала подобные совсем другой был материал



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
модуль
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Максимум номеров в телефонной книге
1000
Количество телефонных линий
4
Встроенная записная книжка
нет
АОН
нет
Автоответчик
нет
Страна производитель
Япония
Описание
Panasonic заботится о вашем комфорте в общении. Доступ к 1000 номерам в телефонной книге — никаких бумажных записей, все важные контакты под рукой. Четыре телефонные линии позволяют легко организовать работу даже во время пиковых нагрузок, принимая звонки от разных абонентов одновременно. Отличное решение для дома и офиса, где важна оперативность и порядок в коммуникациях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2026
Лилия Б.

Достоинства:


Комментарий:
Трусы замечательные. Хороший набор цвета. Есть и темные и светлые. Упаковка отличная.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Айсылу Я.

Достоинства:


Комментарий:
на свой 44-46 заказала 50-52.Сильно маломерят. В итоге , сели отлично. Не большие и не маленькие. Цвета хорошие. Материал тоже. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Светлана Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Плотные, сидят очень хорошо, на теле вообще не ощущаются.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличные бесшовные трусики.Ткань мягкая ,приятная.Продавец отправил быстро.Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Татьяна Е.

Достоинства:


Комментарий:
Покупаю не себе , но уже заказывает третий раз, значит, нравится.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгения Н.

Достоинства:


Комментарий:
Очень классные. Удобная посадка, хорошая цветовая гамма.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Людмила С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество супер!Размер соответствует!!!Рекомендую!Спасибо продавцу!!!
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Ирина Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Очень низкая посадка Но удобные Брала на 2 размера больше
Источник: Яндекс Маркет
06.02.2026
Елисеева Ольга

Достоинства:


Комментарий:
хорошее бельё, удобное, не полили после стирки. рекомендую .спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на вид должны были быть высокими, а тут выше сгиба бедра не поднимаются. заказывала по российским размерам. ткань хорошая, приятная. в общем качество хорошее.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2026
Александра М.

Достоинства:


Комментарий:
по качеству отличные, брала для ношения под леггинсы из-за их невидимости
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Елена Д.

Достоинства:


Комментарий:
Маломерят ,надо заказать на пару размеров больше,качество не плохое за эти деньги
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Виктория С.

Достоинства:


Комментарий:
Цена конечно хорошее, ну и качество ей соответствует. Товар не соответствует описанию Не высокая талия , маломерят , материал такое себе, одноразовые можно сказать
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Яна Т.

Достоинства:


Комментарий:
качество материала-хорошее цвет соответствует все одного размера все аккуратно упаковано сложено. спасибо за доставку рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2026
Гулия Р.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный, цвета яркие, но 1 минус чуть-чуть маломерят
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Иван С.

Достоинства:


Комментарий:
подкладка под интимное отклеивается после первой стирки
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Чулпан Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие. на повседневку в самый раз, на теле вообще не чувствуются.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Эля Г.

Достоинства:


Комментарий:
Всё как на фотографии, очень удобные и качество отличное
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Айгуль П.

Достоинства:


Комментарий:
другие прислали,ластовцица хлипкая, модель без кружев,пояс не двойной
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2026
Анжела Р.

Достоинства:


Комментарий:
трусы пришли, хорошо упакованые. пока не мерили. на ощупь ткань приятная.
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2026
Ирина ..

Достоинства:


Комментарий:
материал практически не тянется. брала подобные совсем другой был материал


Модуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов - стоимость товара 4220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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