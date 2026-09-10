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VoIP-телефон Grandstream GRP2612P купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Grandstream GRP2612P

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VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 1
VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 2
VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 1
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 2
  • VoIP-телефон Grandstream GRP2612P - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354287
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Характеристики

Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х9
Вес, кг.
1.02

Описание товара VoIP-телефон Grandstream GRP2612P

Grandstream GRP2612P - это мощный 4-х линейный IP-телефон с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов операторского класса, разработанный с возможностями автонастройки для массового развертывания и простого управления. Основные функции включают в себя 16 виртуальных многофункциональных клавиш (VPK), цветной ЖК-дисплей с заменяемыми лицевыми панелями для легкой смены логотипа и многое другое. Серия GRP включает в себя функции безопасности операторского уровня для обеспечения безопасности на уровне предприятия, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2612 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Grandstream GRP2612P




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Характеристики
Бренд
Grandstream
Тип товара
VoIP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
цветной
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Grandstream GRP2612P - это мощный 4-х линейный IP-телефон с поддержкой 2-х SIP-аккаунтов операторского класса, разработанный с возможностями автонастройки для массового развертывания и простого управления. Основные функции включают в себя 16 виртуальных многофункциональных клавиш (VPK), цветной ЖК-дисплей с заменяемыми лицевыми панелями для легкой смены логотипа и многое другое. Серия GRP включает в себя функции безопасности операторского уровня для обеспечения безопасности на уровне предприятия, включая безопасную загрузку, образы с двумя встроенными прошивками и зашифрованное хранилище данных. Для обеспечения удаленной настройки и централизованного управления GRP2612 поддерживается Системой Управления Устройствами Grandstream (Grandstream’s Device Management System - GDMS), которая предоставляет централизованный интерфейс для настройки, управления и мониторинга развертываний конечных точек Grandstream.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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