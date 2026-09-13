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VoIP-телефон Fanvil H2U красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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VoIP-телефон Fanvil H2U красный

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VoIP-телефон Fanvil H2U красный - фото 1
VoIP-телефон Fanvil H2U красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
  • VoIP-телефон Fanvil H2U красный - фото 1
  • VoIP-телефон Fanvil H2U красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722830
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Характеристики

Бренд
FANVIL
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х8х7
Вес, г.
500

Описание товара VoIP-телефон Fanvil H2U красный

Телефон VoIP Fanvil H2U отличается компактными размерами и стильным строгим дизайном, благодаря чему станет отличным выбором для любых предприятий и организаций. Устройство может легко размещаться как на столе, так и на стене. Помимо этого модель отличается функциональностью, может обеспечить комфортную коммуникацию и позволит с легкостью решать рабочие задачи. Телефон VoIP Fanvil H2U использует IP-сеть для передачи голоса и поддерживает работу сразу с 2 SIP-линиями. Благодаря поддержке различных кодеков, а также HD-динамику обеспечивается качественная передача голоса даже в зашумленном помещении. Для управления предусмотрено 10 клавиш быстрого набора, а также 1 программируемая DSS-кнопка. Настройка телефона может осуществляться при помощи веб-интерфейса. Для подключения на корпусе предусмотрен разъем RJ-45 с поддержкой PoE, а также RJ-9.

Отзывы о товаре VoIP-телефон Fanvil H2U красный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
FANVIL
Спикерфон
да
Максимум номеров в телефонной книге
600
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон VoIP Fanvil H2U отличается компактными размерами и стильным строгим дизайном, благодаря чему станет отличным выбором для любых предприятий и организаций. Устройство может легко размещаться как на столе, так и на стене. Помимо этого модель отличается функциональностью, может обеспечить комфортную коммуникацию и позволит с легкостью решать рабочие задачи. Телефон VoIP Fanvil H2U использует IP-сеть для передачи голоса и поддерживает работу сразу с 2 SIP-линиями. Благодаря поддержке различных кодеков, а также HD-динамику обеспечивается качественная передача голоса даже в зашумленном помещении. Для управления предусмотрено 10 клавиш быстрого набора, а также 1 программируемая DSS-кнопка. Настройка телефона может осуществляться при помощи веб-интерфейса. Для подключения на корпусе предусмотрен разъем RJ-45 с поддержкой PoE, а также RJ-9.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


VoIP-телефон Fanvil H2U красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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