Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128637
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х10
Вес, г.
500
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный радиус приема. Берет во всех уголках офиса. Почему то продолжает звонить еще 10 секунд, если не успел взять трубку или ответили на параллельном телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Телефон полностью рабочий, новый. Комплектация полная. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала родителям. Им понравился телефон простотой использования.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший. Всё, как в описании. Включила - работает. Единственно, что для большой квартиры, не очень громкий сигнал вызова
Достоинства:
Комментарий:
Удачный телефон. До него тоже был Panasonic, прослужил лет 15.
Достоинства:
Комментарий:
Собеседник говорит, что слышит меня как то не очень, Ая слышу отлично..
Достоинства:
Комментарий:
Полтора месяца - полет нормальный. Работает при пониженной нагрузке (пользуемся крайне редко). Даже не все настройки и функции ещё испробованы. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, качество изготовления на высшем уровне, никаких вопросов к нему нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, громкий звук, старенькой маме нравится
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор в комплекте. собрали, подключили, зарегили, теперь работает .
Достоинства:
Комментарий:
Покупали на замену точно такого же. Прошлый прослужил лет 15 наверно, да и еще может
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Приобретен для пожилого человека, он доволен. Громкий звонок, отличная слышимость, простой в применении.
Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUT титан
Достоинства:
Комментарий:
Отличный радиус приема. Берет во всех уголках офиса. Почему то продолжает звонить еще 10 секунд, если не успел взять трубку или ответили на параллельном телефоне
Достоинства:
Комментарий:
Телефон полностью рабочий, новый. Комплектация полная. Продавца рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала родителям. Им понравился телефон простотой использования.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший. Всё, как в описании. Включила - работает. Единственно, что для большой квартиры, не очень громкий сигнал вызова
Достоинства:
Комментарий:
Удачный телефон. До него тоже был Panasonic, прослужил лет 15.
Достоинства:
Комментарий:
Собеседник говорит, что слышит меня как то не очень, Ая слышу отлично..
Достоинства:
Комментарий:
Полтора месяца - полет нормальный. Работает при пониженной нагрузке (пользуемся крайне редко). Даже не все настройки и функции ещё испробованы. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон, качество изготовления на высшем уровне, никаких вопросов к нему нет.
Достоинства:
Комментарий:
отлично работает, громкий звук, старенькой маме нравится
Достоинства:
Комментарий:
аккумулятор в комплекте. собрали, подключили, зарегили, теперь работает .
Достоинства:
Комментарий:
Покупали на замену точно такого же. Прошлый прослужил лет 15 наверно, да и еще может
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон. Приобретен для пожилого человека, он доволен. Громкий звонок, отличная слышимость, простой в применении.