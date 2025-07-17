Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128602
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, г.
900
Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 930 руб.983 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1625
-
В наличииЦена 4 040 руб.1010 руб. в СплитТелефон проводной Panasonic KX-TS2358RUB черный
-
В наличииЦена 4 220 руб. 6 590 руб.1055 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3161XJ интерфейс 4 домофонов
-
В наличииЦена 4 310 руб. 6 590 руб.1078 руб. в СплитМодуль Panasonic KX-TDA3166XJ эхо-подавления (8 каналов)
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG6811RUB черный
-
В наличииЦена 4 640 руб.1160 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602P черный
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GXP1628
-
В наличииЦена 5 350 руб.1338 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RU1 серый металлик
-
В наличииЦена 5 430 руб.1358 руб. в СплитРадиотелефон Panasonic KX-TG2512RUN платиновый
-
В наличииЦена 5 900 руб.1475 руб. в СплитVoIP-телефон Grandstream GRP2602 черный
-
В наличииЦена 5 926 руб.1482 руб. в СплитVoIP-телефон Fanvil H2U черный
-
В наличииЦена 5 940 руб. 15 890 руб.1485 руб. в СплитПлата Panasonic KX-TDA1186X 8 внешних аналоговых линий
Бренд
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
жидкокристаллический
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера, программируемая кнопка флэш. Органайзер - часы. Возможность настенной установки.
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Достоинства:
Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.
Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2356RUB черный
Достоинства:
Комментарий:
Телефон хороший, но товар не соответствует описанию на странице, громкая связь у этой модели отсутствует
Достоинства:
Комментарий:
Телефон пришел аккуратно упакованный, все работает. Panasonic всё тот же качественный бренд, сделан в Малайзии.
Достоинства:
Комментарий:
Выполняет все необходимые функции телефона указанные производителем
Достоинства:
Комментарий:
для рабочего места ДДС в паре с PANASONIC KX-TS2388 RUB хорошо.