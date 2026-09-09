Описание товара VoIP-телефон Grandstream GXP1615

Grandstream GXP1615 - IP телефон начального уровня, предназначенный для использования в офисах небольших компаний и дома. Телефон построен на базе операционной системы Linux и поддерживает 1 независимый SIP-аккаунт, два телефонных вызова и три программируемые XML-клавиши. Телефон оснащен четким LCD-дисплеем с разрешением 132x48 пикселей. Наличие двух портов 10/100 Мбит/с с PoE-питанием, поддержка различных языков, встроенная трехстороння конференц-связь превращают GXP1615 в надежный и удобный IP-телефон, который исправно выполняет свои функции. Сегодня многие покупатели стремятся приобрести товар, полностью соответствующий современным стандартам качества, но при этом сохраняющий доступную стоимость. Специалисты компании Grandstream, занимающейся производством средств связи, разработали модель стационарного IP-телефона Grandstream GXP1615. За короткое время устройство успело завоевать популярность на мировом и российском рынках. Это обусловлено широким спектром функций и надёжностью. Корпус изделия выполнен в классическом чёрном цвете. В верхней его части располагается LCD-дисплей с разрешением 132x48 пикселей. На главной панели помимо клавиш набора номера находятся контекстно-зависимые и функциональные кнопки. Они позволяют быстро и эффективно активировать самые востребованные режимы устройства для экономии времени и сил. Одно из главных особенностей модели - это наличие полного дуплекса, отвечающего за чистоту громкой связи. Также пользователь имеет возможность связать телефон со специальной гарнитурой благодаря разъёму: это позволит принимать вызов удалённо и не отвлекаться от выполнения текущих задач. Производитель гарантирует чистоту связи и отсутствие помех благодаря внедрению систем подавления шума и эха. В центре конструкции 2 линии кнопок с двойной подсветкой для комфортной работы при любом освещении и в любое время суток. Здесь располагаются 3 контекстно зависимые клавиши, которые легко программируются под пользователя по системе XML. Также панель содержит 5 навигационных кнопок. В комплектацию входит сам телефонный аппарат, трубка, соединяющий кабель, адаптер питания, сетевой провод и подставка. При возникновении проблем с установкой, настройкой и эксплуатацией, можно обратиться к краткому руководству пользователя. Также комплект содержит полезную информационную брошюру. Модель имеет сравнительно небольшой вес в 0.73 кг и оптимальные габариты 20.9 смx18.45 смx7.62 см. Это позволяет сэкономить рабочее пространство. Кроме того, телефон можно установить на стене с помощью специальных креплений, которые идут в комплекте. Модель может быть адаптирована под несколько углов наклона. Универсальность модели определяет широту её применения, телефон от Grandstream GXP1615 идеально подойдёт для использования в офисе, колл-центре, небольшой фирме или крупной корпорации.