Телефон IP Fanvil H3 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телефон IP Fanvil H3 черный
IP- телефон Fanvil H3 – создан специально для отелей, предъявляющих высокие требования к телефонной инфраструктуре и качеству сервиса. Поддерживает до 2-х SIP-аккаунтов, питание PoE, аудио HD качества. На телефоне 10 программных клавиш, операционная система на базе Vxworks, поддержка защищённых протоколов: SIP over TLS и SRTP, совместимость с большинством платформ для IP-телефонии: 3CX, Asterisk, Broadsoft, Elastix, Zycoo, и др. Лицевая панель может изменяться в соответствии с требованиями отеля. Имеет три режима работы: телефонная трубка/спикерфон/гарнитура. Соответствует международным стандартам CE/FCC. IP- телефон Fanvil H3 может быть установлен на стол или смонтирован на стену.
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