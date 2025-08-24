Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 740 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 128630
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х14х7
Вес, г.
560
Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
серебряный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Начало разговора нажатием любой кнопки, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 18 / 170 ч.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Старый точно такой же отслужил честью и правдой Бог знает сколько лет (десятилетий). Вот купил на замену.
Достоинства:
Комментарий:
Такой радиотелефон служил верой и правдой долгие годы. Думаю и этот прослужит не меньше. Все заявленные функции работают. 5+ К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, хороший телефон, удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, предыдущий был такой же. люблю этого производителя, вещь качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день! Телефон соответствует описанию, но входящий звонок недостаточно громкий и слегка \"хрипловатый\" ,хотя при разговоре слышимость нормальная, пластик не пахнет- это положительно, на дисплее при наборе номера- цифры плохо видно -яркая подсветка с ув покупатель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Доставили на следующий день. Подключается просто... за пару минут. Спасибо.!Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный ! Для работы очень удобно наличие динамика
Достоинства:
Комментарий:
Товар прислали не тот, что в заказе. Вместо KX-TG2511 RUS прислали KX-TG2511 RUM. Цвет у моделей разный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. драла для бабушки с плохим слухом. из соседней комнаты не слышит если дверь закрыта без слухового аппарата (я слышала отлично, значит уже со слухом совсем у неё плохо). звонок громкий, динамик тоже отличный, не шипит. громкость во время разговора, регулируется (5режимов). В целом отличный аппарат. кнопки хорошие, поиск трубки тоже работает хорошо (чтобы отключить надо нажать снова на кнопку базы (единственное, батарейки, не видит полный заряд, максимум 2 деления).
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал серебристый с синим, прислали серый с черным. Очень расстроен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домашний беспроводной телефон, всё исправно, доставка оперативная, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, красивый, простой в использовании, подойдёт для дома и офиса
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал в подарок престарелой маме. Нужен был громкий звонок, громкий звук и большие кнопки. Телефон вполне удовлетворяет этим требованиям. В эксплуатации 4 месяца, глюков и проблем за это время не было, все работает. Подключил и настроил быстро, интерфейс интуитивно понятен. Внешний вид и удобство использования на высоком уровне. Надеюсь, что проработает также долго как и предыдущий Панасоник. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Получила раньше на день. Все что заявлено было в комплекте.Настроила по инструкции. Работает пока нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Слабый динамик, плоховато слышно звонок из дальней комнаты, и это в малогабаритной квартире.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон с необходимым набором функций. При настройке даты, по умолчанию стояло 31.12.13, так что телефону минимум 10 лет. И это хорошо, так как качество тогда было на порядок выше. Пока нареканий нет. Качество связи хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, посмотрим как будет работать дальше. Мне нравится эта фирма, долго работает, мой старый телефон тоже Панасоник.
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, на мой взгляд самый надёжный, настраивается легко, все понятно, покупкой довольна. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Громкий, симпатичный, адаптер аккуратный, небольшой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, предыдущий этой же модели, послужил, более 10 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Акки за ночь зарядились по полной, сначала думала подсдохшие
Достоинства:
Комментарий:
Всех вам благ земных и небесный, тилефон очень хорошечный , благодарствую продавцу и производителю, телефон работает хорошечно.
Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG2511RUS серебристый
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. Старый точно такой же отслужил честью и правдой Бог знает сколько лет (десятилетий). Вот купил на замену.
Достоинства:
Комментарий:
Такой радиотелефон служил верой и правдой долгие годы. Думаю и этот прослужит не меньше. Все заявленные функции работают. 5+ К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, хороший телефон, удобный в использовании.
Достоинства:
Комментарий:
хороший аппарат, предыдущий был такой же. люблю этого производителя, вещь качественная.
Достоинства:
Комментарий:
Добрый день! Телефон соответствует описанию, но входящий звонок недостаточно громкий и слегка \"хрипловатый\" ,хотя при разговоре слышимость нормальная, пластик не пахнет- это положительно, на дисплее при наборе номера- цифры плохо видно -яркая подсветка с ув покупатель
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телефон! Доставили на следующий день. Подключается просто... за пару минут. Спасибо.!Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Телефон отличный ! Для работы очень удобно наличие динамика
Достоинства:
Комментарий:
Товар прислали не тот, что в заказе. Вместо KX-TG2511 RUS прислали KX-TG2511 RUM. Цвет у моделей разный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон. драла для бабушки с плохим слухом. из соседней комнаты не слышит если дверь закрыта без слухового аппарата (я слышала отлично, значит уже со слухом совсем у неё плохо). звонок громкий, динамик тоже отличный, не шипит. громкость во время разговора, регулируется (5режимов). В целом отличный аппарат. кнопки хорошие, поиск трубки тоже работает хорошо (чтобы отключить надо нажать снова на кнопку базы (единственное, батарейки, не видит полный заряд, максимум 2 деления).
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал серебристый с синим, прислали серый с черным. Очень расстроен.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный домашний беспроводной телефон, всё исправно, доставка оперативная, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, красивый, простой в использовании, подойдёт для дома и офиса
Достоинства:
Комментарий:
Заказывал в подарок престарелой маме. Нужен был громкий звонок, громкий звук и большие кнопки. Телефон вполне удовлетворяет этим требованиям. В эксплуатации 4 месяца, глюков и проблем за это время не было, все работает. Подключил и настроил быстро, интерфейс интуитивно понятен. Внешний вид и удобство использования на высоком уровне. Надеюсь, что проработает также долго как и предыдущий Панасоник. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Получила раньше на день. Все что заявлено было в комплекте.Настроила по инструкции. Работает пока нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Слабый динамик, плоховато слышно звонок из дальней комнаты, и это в малогабаритной квартире.
Достоинства:
Комментарий:
Обычный телефон с необходимым набором функций. При настройке даты, по умолчанию стояло 31.12.13, так что телефону минимум 10 лет. И это хорошо, так как качество тогда было на порядок выше. Пока нареканий нет. Качество связи хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, посмотрим как будет работать дальше. Мне нравится эта фирма, долго работает, мой старый телефон тоже Панасоник.
Достоинства:
Комментарий:
телефон отличный, на мой взгляд самый надёжный, настраивается легко, все понятно, покупкой довольна. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Громкий, симпатичный, адаптер аккуратный, небольшой
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телефон, предыдущий этой же модели, послужил, более 10 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Акки за ночь зарядились по полной, сначала думала подсдохшие
Достоинства:
Комментарий:
Всех вам благ земных и небесный, тилефон очень хорошечный , благодарствую продавцу и производителю, телефон работает хорошечно.