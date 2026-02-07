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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный

31 Отзывы
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Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото 1
Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото 1
  • Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 128636
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
633

Описание товара Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный

Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.

Отзывы о товаре Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Халил

Достоинства:


Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
марина к.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Инесса Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Максим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
василий п.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ираида Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
ЕЛЕНА Е.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Марина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Кренделева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
черный/красный
Дисплей
монохромный с подсветкой
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из базы и трубки. Рабочая частота 1880-1900 МГц. Радиус действия в помещении / на открытой местности - 50/300 м. Будильник, ответ поднятием трубки с базы. Возможность настенного крепления. Время работы трубки (режим разговора / режим ожидания) - 15 / 170 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2026
Ирина Г.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает,жалко ,что взяла без подсветки.В темноте телефон и не найти.
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Леонид А.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший,но нет громкой связи, поэтому нас не устраивает.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2026
Ольга Ч.

Достоинства:


Комментарий:
Такой телефон стоит у нас в офисе. Простой, надёжный. Звук громкий. Выбор был очевиден.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2026
Сергей Е.

Достоинства:


Комментарий:
звук звонка достаточной мощности, есть выбор мелодии, куча функций, в основном ненужных, собеседника слышно четко и громко, телефоном доволен, к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
03.01.2026
Халил

Достоинства:


Комментарий:
Работает, батарейки заряжает. Установкой проблем не было. Звук регулировать надо, чуть тише. Старый был тотже марки с двумя трубками.
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2025
марина к.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, работает бесперебойно. ПОКУПКОЙ ДОВОЛЬНА.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Вид красивый, компактный, качество сборки отличное. Только начала пользоваться. Не понравились звуки звонков, очень резкие не приятные на слух. В остальном пока изучаю. На первый взгляд отличный телефон. Ранее пользовалась телефоном марки Philips.
Источник: Яндекс Маркет
10.12.2025
Инесса Ч.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный телефон. был уже такой, прослужил долго.
Источник: Яндекс Маркет
01.12.2025
Юрий В.

Достоинства:


Комментарий:
был почти такой, но видно устал, этот встал чётко, работает пока отлично, посмотрим...
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный, звук хороший,слышимость все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
27.11.2025
Максим Ж.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефончик, удобный! Все работает! Покупкой доволен. Свои функции выполняет на Ура!
Источник: Яндекс Маркет
12.11.2025
Дмитрий П.

Достоинства:


Комментарий:
Вообщем работает нормально, только тихий звук,покупал теще,ей нехватает
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2025
василий п.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон, соответствует уровню производителя
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
единственное достоинство это цвет (АРАНЖОВЫЙ) функционал так себе
Источник: Яндекс Маркет
15.07.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
товаром довольна, миленький, симпатичный, самое то, без всяких примудростей. Товаром довольна, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
12.07.2025
Марина С.

Достоинства:


Комментарий:
Товар хороший. Пластик крепкий, в руке лежит хорошо. Покупался на работу, старый был точно таким же. Все устраивает. Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
13.06.2025
Оксана С.

Достоинства:


Комментарий:
товар пришло хорошо упакованный, похожий был раньше. очень нравится удобно пользоватся
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Ираида Т.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон удобен в эксплуатации, у нас раньше был такой же, поэтому мы купили именно этой фирмы. Быстро настроили. Пока всё нравится.
Источник: Яндекс Маркет
11.04.2025
Ирина К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично. Разобраться в настройках просто.
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Наталия

Достоинства:


Комментарий:
слышно хорошо, всё работает, но непонятно почему при входящем звонке, после первого проигрыша, повторные начинают как-то прерываться
Источник: Яндекс Маркет
03.03.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Покупали в подарок. Работает отлично. Нареканий нет)
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Старая добрая модель. Покупала в расчете на надежность. По установившейся традиции уже два раза уронила на кафельный пол, телефон выстоял, продолжает работать исправно.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Вера К.

Достоинства:


Комментарий:
телефон мне понравился, очень красивый, надеюсь прослужит долго. товар рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
Светлана Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,таких моделей уже не найти. Искала именно такую фирму,т к. старый уже отработал много лет верой и правдой. Телефонный мастер посоветовал купить такой же. Надеюсь, и этот телефон прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2025
ЕЛЕНА Е.

Достоинства:


Комментарий:
телефон работает,пока все хорошо.хотелось бы чтоб мелодии звука были приятнее,а так телефон хороший.
Источник: Яндекс Маркет
01.01.2025
Марина Ч.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, упаковка целая, есть инструкция на русском языке. Единственный минус то, что нет громкой связи (честно говоря, думала, что эта функция есть на всех телефонах, поэтому сразу не обратила внимание)
Источник: Яндекс Маркет
06.12.2024
Екатерина Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший телефон, зарядку держит достаточно долго, работает без нареканий!
Источник: Яндекс Маркет
23.11.2024
Инна А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар. Звук лучше , чем в сотовом. Работает исправно. Дизайн радует.
Источник: Яндекс Маркет
10.11.2024
Кренделева Наталья

Достоинства:


Комментарий:
Пока все хорошо. Упакован как положено. Комплект полный. Подключила без посторонней помощи, все понятно. У нас такой был раньше, отработал не меньше 10 лет. Надеемся, что и этот поработает. Кнопки крупные, звук четкий, громкий.
Источник: Яндекс Маркет
09.11.2024
Олег П.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон отличный. Работает без помех.Звук отличный. Панасоник всегда радовал своим качеством. Смонтирован на стене.
Источник: Яндекс Маркет
25.09.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон пришëл в полной комплектности, поставил на зарядку, установил время, дату, занес номера в телефонную книгу, установил мелодию звонка. Все устраивает. Телефон хороший.


Радиотелефон Panasonic KX-TG1611RUR черный/красный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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