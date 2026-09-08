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Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный

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Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 128635
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Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х10
Вес, кг.
1

Описание товара Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный

Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Возможность настенной установки.

Отзывы о товаре Телефон проводной Panasonic KX-TS2382RUB черный




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Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
нет
Спикерфон
нет
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Проводной телефон. Тональный набор, возможность включения в номер паузы, блокировка набора номера. Возможность настенной установки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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