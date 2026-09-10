Радиотелефон Gigaset A170 White
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 411202
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х12х7
Вес, г.
600
Описание товара Радиотелефон Gigaset A170 White
Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp; Play.
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Бренд
Тип товара
Радиотелефон
Цвет
белый
Дисплей
монохромный
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Gigaset A170 — это простой и надежный беспроводной телефон немецкого производства. Удобные клавиши с чувствительными точками нажатия позволяют легко набирать номер. Большой графический точечно-матричный дисплей с подсветкой упрощает чтение. Благодаря предварительно настроенной регистрации на базовой станции настройка не требует ничего, кроме быстрой настройки Plug &amp; Play.
Радиотелефон Gigaset A170 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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