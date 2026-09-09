Top.Mail.Ru
Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 29864
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х10
Вес, г.
750

Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)

Телефон Panasonic KX-TS2352RUB – кнопочный телефонный аппарат, работающий в двух режимах: тональном и импульсном. Функция переадресации позволяет задать номер, на который будут переводиться все входящие звонки. Телефон имеет регуляторы для настройки громкости звонка и уровня звука в трубке. В Panasonic KX-TS2352RUB есть порт для дополнительного оборудования, что дает возможность подключить функциональные модули, такие как автоответчик, факс и определитель номера. Функция повторного набора позволяет осуществить автоматизированный набор последнего исходящего номера. Для сохранения рабочего пространства корпус устройства имеет крепления для монтажа на стену.

Отзывы о товаре Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Panasonic
Тип товара
Телефон проводной
Цвет
черный
Дисплей
есть
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон Panasonic KX-TS2352RUB – кнопочный телефонный аппарат, работающий в двух режимах: тональном и импульсном. Функция переадресации позволяет задать номер, на который будут переводиться все входящие звонки. Телефон имеет регуляторы для настройки громкости звонка и уровня звука в трубке. В Panasonic KX-TS2352RUB есть порт для дополнительного оборудования, что дает возможность подключить функциональные модули, такие как автоответчик, факс и определитель номера. Функция повторного набора позволяет осуществить автоматизированный набор последнего исходящего номера. Для сохранения рабочего пространства корпус устройства имеет крепления для монтажа на стену.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...