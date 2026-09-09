Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Телефон Panasonic KX-TS2352RUB (черный)
Телефон Panasonic KX-TS2352RUB – кнопочный телефонный аппарат, работающий в двух режимах: тональном и импульсном. Функция переадресации позволяет задать номер, на который будут переводиться все входящие звонки. Телефон имеет регуляторы для настройки громкости звонка и уровня звука в трубке. В Panasonic KX-TS2352RUB есть порт для дополнительного оборудования, что дает возможность подключить функциональные модули, такие как автоответчик, факс и определитель номера. Функция повторного набора позволяет осуществить автоматизированный набор последнего исходящего номера. Для сохранения рабочего пространства корпус устройства имеет крепления для монтажа на стену.
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