Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!

Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Универсальная воздушная груша LensPen HB-1 Очищает поверхности объективов, фильтров, а также матриц с зеркалами фотографических камер от пыли и грязи. Устойчива к перепадам температур, не мен...

Это универсальный держатель для крышек объективов 72 мм, 77 мм и 82 мм. Крепится крышка на держатель точно также как на объектив.

Держатель для крышки объектива Fujimi FCB-4 72mm, 77mm, 82mm Это универсальный держатель для крышек объективов 72 мм, 77 мм и 82 мм. Крепится крышка на держатель точно также как на объектив.

Объектив Sigma AF 24mm F1.4 DG HSM Art CANON - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.