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Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус

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Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 1
Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 2
Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 3
Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Объектив
  • Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 1
  • Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 2
  • Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 3
  • Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 366581
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Характеристики

Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Sony E
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
73.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
20
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
20
Стабилизатор изображения
да
Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х15х12
Вес, кг.
3

Описание товара Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус

F?RIN 20mm F2 FE AF - это автофокусная версия выпущенного ранее суперширокоугольного объектива F?RIN 20mm F2 FE MF для полнокадровых камер с креплением Sony E-mount. Объектив имеет аналогичную оптическую схему, однако, в противоположность предыдущей модели, практически полностью лишён механических элементов управления, которое теперь осуществляется через камеру. F?RIN 20mm F2 FE AF специально разработан под беззеркальные камеры Sony E-mount, поэтому объектив имеет максимально компактный вес и характерный дизайн. В такую малую конструкцию инженерам Tokina удалось уместить сверхширокоугольный объектив с максимальной диафрагмой f/2 и в то же время обеспечить высочайшее разрешение, которое критически важно для современной техники. Чтобы обеспечить высокие разрешающие характеристики в конструкции объектива были использованы 2 асферических элемента и 3 супернизкодисперсионных линзы. Это практически полностью устраняет хроматические аберрации, а высокое разрешение сохраняется по краям даже на открытой диафрагме. Следуя основной концепции прежней модели, новый объектив F?RIN 20mm F2 FE AF стал поддерживать автофокус и другие функции современных камер. Благодаря кольцевому ультразвуковому мотору в сочетании с датчиками GMR система автофокусировки F?RIN 20mm F2 FE AF работает быстро, точно и тихо. F?RIN 20mm F2 FE AF полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения. Диафрагма в объективе полностью автоматическая, что обеспечивает полную совместимость со всеми режимами съёмки.

Отзывы о товаре Объектив Tokina FIRIN 20mm F2 FE AF для Sony автофокус




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Характеристики
Бренд
Tokina
Тип товара
Объектив
Автофокус
да
Адаптирован для видеосъемки
да
Байонет
Sony E
Внутренняя фокусировка
да
Диаметр фильтра
73.4
Диафрагма (F) при макс. фокусном расстоянии
f/2
Диафрагма (F) при мин. фокусном расстоянии
f/22
Макс. фокусное расстояние Zoom-объектива, мм
20
Мин. фокусное расстояние Zoom-объектива/фокусное расстояние фикс-объектива, мм
20
Стабилизатор изображения
да
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Тип объектива
широкоугольный
Ультразвуковой привод
да
Фокусное расстояние
постоянное
Страна производитель
Китай
Описание
F?RIN 20mm F2 FE AF - это автофокусная версия выпущенного ранее суперширокоугольного объектива F?RIN 20mm F2 FE MF для полнокадровых камер с креплением Sony E-mount. Объектив имеет аналогичную оптическую схему, однако, в противоположность предыдущей модели, практически полностью лишён механических элементов управления, которое теперь осуществляется через камеру. F?RIN 20mm F2 FE AF специально разработан под беззеркальные камеры Sony E-mount, поэтому объектив имеет максимально компактный вес и характерный дизайн. В такую малую конструкцию инженерам Tokina удалось уместить сверхширокоугольный объектив с максимальной диафрагмой f/2 и в то же время обеспечить высочайшее разрешение, которое критически важно для современной техники. Чтобы обеспечить высокие разрешающие характеристики в конструкции объектива были использованы 2 асферических элемента и 3 супернизкодисперсионных линзы. Это практически полностью устраняет хроматические аберрации, а высокое разрешение сохраняется по краям даже на открытой диафрагме. Следуя основной концепции прежней модели, новый объектив F?RIN 20mm F2 FE AF стал поддерживать автофокус и другие функции современных камер. Благодаря кольцевому ультразвуковому мотору в сочетании с датчиками GMR система автофокусировки F?RIN 20mm F2 FE AF работает быстро, точно и тихо. F?RIN 20mm F2 FE AF полностью совместим с системой Fast Hybrid AF и всеми её настройками, обеспечивая такие же характеристики автофокусировки, что и у оригинальных автофокусных объективов с креплением E-mount. Объектив также поддерживает режим помощника ручной фокусировки, когда точное наведение на фокус достигается путём вращения кольца ручной фокусировки с одновременным кратным увеличением изображения и отображением дистанции на экране камеры. Объектив передаёт данные о фокусном расстоянии, поэтому камера может полноценно использовать встроенную стабилизацию изображения. Диафрагма в объективе полностью автоматическая, что обеспечивает полную совместимость со всеми режимами съёмки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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