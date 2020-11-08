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Пила торцовочная DeWalt DWS713

Артикул: 222096
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 1
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 2
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 3
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 4
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 5
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 6
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 7
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 8
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 9
  • Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 10
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 1
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 2
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 3
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 4
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 5
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 6
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 7
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 8
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 9
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - фото 10
29 060 руб. 
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+ 505 КэтКоинов
Артикул: 222096
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 3 года
Этот товар можно купить в рассрочку от 4 844 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeWalt
Тип товараПила торцовочная
Мощность1600 Вт
Глубина пропила89 мм
Диаметр диска250 мм
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Конструкциянастольная
Лазерный маркернет
Скорость вращения5000 об/мин
Подсветканет
Угол наклонаот -3 до 48 град.
Типторцовочная
Состояние товарановый
Пылесборникесть
В кейсенет
Плавный пускнет
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
Количество скоростей работы1
Длина, см63
Ширина, см47
Высота, см40
Вес, кг13.6
Торцовочная пила DeWalt DW 713 - универсальный инструмент, имеющий мощный и надежный двигатель. Благодаря облегченной, но прочной конструкции его просто переносить. Агрегат имеет компактный дизайн, поэтому он прекрасно подойдет даже для маленьких мастерских. Предусмотрена фиксация 11 пазов для установки часто используемых углов до 50 град влево и вправо и 48 град наклона


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Самовывоз невозможен
Пила торцовочная DeWalt DWS713 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 29060 руб., вам надо позвонить по телефону 8(800)505-43-75 в Тольятти, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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