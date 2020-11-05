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Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ

Артикул: 230624
  • Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 1
  • Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 2
  • Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 3
  • Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 4
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 1
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 2
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 3
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - фото 4
6 790 руб. 

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6 270 руб. 

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Артикул: 230624
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендВихрь
Тип товараПила
Аккумулятор в комплектенет
Диаметр посадочного отверстия30 мм
Скорость вращения5500 об/мин
Мощность2000 Вт
Конструкцияручная
Лазерный маркернет
Диаметр диска200 мм
Глубина пропила70 мм
Плавный пускнет
Фиксация шпинделяда
Угол наклона45 град.
Типдисковая
Состояние товарановый
Подсветканет
Плавная регулировка скоростинет
Питаниеот сети
В кейсенет
Количество скоростей работы1
Зарядное устройство в комплектенет
Длина, см51
Ширина, см51
Высота, см31.5
Вес, кг5.9
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - дисковая пила для работы с древесиной и ДСП, имеющая стационарное крепление к верстаку. Наиболее удобна при распиле небольших деталей. Применение специальных дисков из твердого сплава позволит распилить фосфогипс, цементно-стружечные плиты т.п.


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Самовывоз невозможен
Дисковая пила Вихрь ДП-200СТ - по цене 6790 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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