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Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+

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Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 1
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 2
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 3
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 4
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 5
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 6
Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Скорость вращения
4700 об/мин
Емкость аккумулятора
5
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 1
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 2
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 3
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 4
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 5
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 6
  • Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 659846
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Характеристики

Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
89.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х26х20
Вес, кг.
3.3

Описание товара Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+

Пила дисковая Ryobi R18CS-0 со 165-миллиметровым пильным диском позволяет выполнять чистый прямой рез любой длины и эффективно работать с разными видами древесных пиломатериалов. Внутренний посадочный диаметр совместимого пильного диск равняется 16 мм. Шпиндель блокируется для удобства установки диска. При пропиле под прямым углом максимальная глубина реза составит 52 мм, а при ведении пропила под углом 45° - 36 мм. Настроить угол ведения пропила и глубину пиления в этой модели можно без помощи инструментов. Благодаря наличию патрубка к дисковой пиле Ryobi R18CS-0 можно подключить универсальный пылесос, который обеспечит удаление древесной пыли и опилков из рабочей зоны. Такое решение позволит точнее следовать намеченным линиям пропила. Особенностью пилы является питание от литий-ионного аккумулятора с выходным напряжением 18 В. Такая батарея не входит в комплект и приобретается отдельно, как и зарядное устройство для нее.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+




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Характеристики
Бренд
Ryobi
Тип товара
Пила дисковая
Лазерный маркер
нет
Уровень шума
89.5
В кейсе
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Антивибрационная система
да
Подключение пылесоса
да
Плавный пуск
нет
Диаметр посадочного отверстия
16 мм
Диаметр диска
165
Пылесборник
нет
Развернуть
Плавная регулировка скорости
Да
Количество скоростей работы
1
Скорость вращения
4700 об/мин
Фиксация шпинделя
да
Тормоз двигателя
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Емкость аккумулятора
5
Тип аккумулятора
Li-Ion
Аккумулятор в комплекте
нет
Напряжение аккумулятора, В
18
Электронная защита от перегрузок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Пила дисковая Ryobi R18CS-0 со 165-миллиметровым пильным диском позволяет выполнять чистый прямой рез любой длины и эффективно работать с разными видами древесных пиломатериалов. Внутренний посадочный диаметр совместимого пильного диск равняется 16 мм. Шпиндель блокируется для удобства установки диска. При пропиле под прямым углом максимальная глубина реза составит 52 мм, а при ведении пропила под углом 45° - 36 мм. Настроить угол ведения пропила и глубину пиления в этой модели можно без помощи инструментов. Благодаря наличию патрубка к дисковой пиле Ryobi R18CS-0 можно подключить универсальный пылесос, который обеспечит удаление древесной пыли и опилков из рабочей зоны. Такое решение позволит точнее следовать намеченным линиям пропила. Особенностью пилы является питание от литий-ионного аккумулятора с выходным напряжением 18 В. Такая батарея не входит в комплект и приобретается отдельно, как и зарядное устройство для нее.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Дисковая пила R18CS-0 без аккумулятора в комплекте 5133002338 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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