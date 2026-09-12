Ударный гайковерт R18IW3-0 3002436 без аккумулятора в комплекте 5133002436 Ryobi One+
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Количество скоростей работы
3
Емкость аккумулятора
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%10 900 руб. 15 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 659787
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х20х8
Вес, кг.
1.99
Описание товара Ударный гайковерт R18IW3-0 3002436 без аккумулятора в комплекте 5133002436 Ryobi One+
Ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-0 5133002436 используется для заворачивания гаек и болтов. Имеет три скоростных режима, что значительно расширяет область его применения.Благодаря мощному двигателю и улучшенному механизму редуктора достигается высокий крутящий момент (400 Нм).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 360 руб. 15 000 руб.2590 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-22)
-
В наличииЦена 10 730 руб.2683 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LM...
-
В наличииЦена 10 890 руб.2723 руб. в СплитГайковерт ударный аккумуляторный бесщет CIW-IB-300, Li-ion, 18В,...
-
В наличииЦена 11 110 руб.2778 руб. в СплитГайковёрт пневматический ударный G1260,1/2",Twin Hammer, 813Нм, ...
-
В наличииЦена 12 180 руб.3045 руб. в СплитГайковерт ударный ЗУБР 20 В, 1000 Н·м, без АКБ (LMS), бесщеточны...
-
В наличииЦена 13 010 руб.3253 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ЗУБР кейс, Профессионал (GB-250-42)
-
В наличииЦена 13 680 руб.3420 руб. в СплитУдарный пневматический гайковерт Kraftool PW-1300c 64205, 1300 Н...
-
В наличииЦена 13 730 руб. 26 000 руб.3433 руб. в СплитГайковерт аккумуляторный Bort BSR-21U (2x4Ач+ЗУ)
-
В наличииЦена 14 490 руб.3623 руб. в СплитАккумуляторный гайковерт SKIL IW5761, XP, без АКБ и ЗУ
-
В наличииЦена 14 880 руб.3720 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-1000, 20 В, 1000 Н·м, без ...
-
В наличииЦена 15 640 руб.3910 руб. в СплитГайковерт бесщеточный ударный STEHER 20 В, 1000 Н·м, 1 АКБ LMS (...
-
В наличииЦена 16 010 руб.4003 руб. в СплитБесщеточный ударный гайковерт ЗУБР GB-350-22, 20 В, 350 Н·м, 2 А...
Бренд
Тип товара
Гайковерт
Тип патрона
квадрат 1/2
Лампа точечной подсветки
да
Максимальный крутящий момент
400
Ударный механизм
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Количество скоростей работы
3
Тормоз двигателя
да
Защита от перегрузок
да
Емкость аккумулятора
4
Напряжение аккумулятора, В
18
Развернуть
Страна производитель
Китай
Ударный гайковерт Ryobi ONE+ R18IW3-0 5133002436 используется для заворачивания гаек и болтов. Имеет три скоростных режима, что значительно расширяет область его применения.Благодаря мощному двигателю и улучшенному механизму редуктора достигается высокий крутящий момент (400 Нм).
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Ударный гайковерт R18IW3-0 3002436 без аккумулятора в комплекте 5133002436 Ryobi One+ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ударный гайковерт R18IW3-0 3002436 без аккумулятора в комплекте 5133002436 Ryobi One+