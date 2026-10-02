Гайковерт аккумуляторный Zitrek ZKIS12 (12 B, Li-Ion акк. 2x2.0Ач, кейс)
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Характеристики
Тип товара
Гайковерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%3 360 руб. 3 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636206
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
27х24х6
Вес, кг.
1.52
Описание товара Гайковерт аккумуляторный Zitrek ZKIS12 (12 B, Li-Ion акк. 2x2.0Ач, кейс)
Гайковерт аккумуляторный Zitrek ZKIS12 предназначен для выполнения работ по ослаблению/затягиванию болтов и гаек. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Бесключевой патрон отвечает за быструю смену рабочей насадки. Li-lon аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу. Наличие подсветки облегчает работу оператора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
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Гайковерт аккумуляторный Zitrek ZKIS12 предназначен для выполнения работ по ослаблению/затягиванию болтов и гаек. Патрон данной модели представляет собой внутренний шестигранник 1/4. Бесключевой патрон отвечает за быструю смену рабочей насадки. Li-lon аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу. Наличие подсветки облегчает работу оператора.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, аккумуляторные, бесщеточные, 12в, китайские
Гайковерт аккумуляторный Zitrek ZKIS12 (12 B, Li-Ion акк. 2x2.0Ач, кейс) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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