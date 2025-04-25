МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 780 руб.
В наличии
Код товара: 659761
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
56 780 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х45х30
Вес, кг.
7
Описание товара МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)
Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
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Расширенные возможности подключения к облаку и мобильным устройствам обеспечивают удобный доступ к документам из любого места, а оптимизированные рабочие процессы позволяют эффективно выполнять повседневные задачи.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, черно-белые, с wifi, сетевые, черно-белые HP, цветные HP, черно-белые Canon
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, пока всё супер. Посмотрим как служить будет. Надеюсь прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер. довольно внушительный размер
Достоинства:
Комментарий:
Печатает отлично,не проверили еще только фотопечать т к бумаги нет,но уже качество печати радует
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат долго раздумывал между последней моделью либо этой. Выбрал эту. Отзывы больше, чем в той пошёл по отзывам. При покупке не пожалел к выбору советую ребята. Не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий к работе нет, качество печати превосходное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мфу! Сделали цветную копию свидетельства о рождении и не могли понять где оригинал Искали именно цветной и с двусторонней печатью . Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, качественный. Работает. Меня устраивает, рекомендую
МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом) - по цене 56780 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ Canon i-SENSYS MF657Cdw цвет А4/ 21 стр./мин/ дуплекс/однопрох. АПД/факс/ Ethernet/ Wi-Fi/ тонер ( 5158C004 с факсом)
Достоинства:
Комментарий:
Проверил, пока всё супер. Посмотрим как служить будет. Надеюсь прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
всё супер. довольно внушительный размер
Достоинства:
Комментарий:
Печатает отлично,не проверили еще только фотопечать т к бумаги нет,но уже качество печати радует
Достоинства:
Комментарий:
Отличный аппарат долго раздумывал между последней моделью либо этой. Выбрал эту. Отзывы больше, чем в той пошёл по отзывам. При покупке не пожалел к выбору советую ребята. Не пожалеете.
Достоинства:
Комментарий:
Нареканий к работе нет, качество печати превосходное
Достоинства:
Комментарий:
Отличный мфу! Сделали цветную копию свидетельства о рождении и не могли понять где оригинал Искали именно цветной и с двусторонней печатью . Рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
Хороший принтер, качественный. Работает. Меня устраивает, рекомендую