МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 550 руб.
В наличии
Код товара: 585382
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
14 550 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
печать на конвертах
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x347x427
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х25
Вес, кг.
6.7
Описание товара МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
Благодаря размерам лазерное МФУ HP LaserJet M141a не занимает много места, а вес 5.39 кг позволяет легко переносить его. Устройство печатает черно-белые тексты и изображения, а также выполняет копирование со скоростью до 20 страниц A4 в минуту. Оно оснащено встроенным сканером планшетного типа с рабочей областью 216x297 мм. Модель имеет интуитивно понятную панель управления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 15 200 руб.3800 руб. в СплитМФУ лазерный Pantum M6550W A4 WiFi черный
-
В наличииЦена 16 510 руб.4128 руб. в СплитМФУ лазерный Deli Laser M3100ADNW A4 Duplex Net WiFi серый
-
В наличииЦена 17 930 руб.4483 руб. в СплитМФУ HP LaserJet MFP M236d (A4) Printer/Scanner/Copier/ 600 dpi 2...
-
В наличииЦена 19 260 руб.4815 руб. в СплитМФУ лазерный HP LaserJet M236sdn (A4, принтер/сканер/копир, 600d...
-
В наличииЦена 22 000 руб.5500 руб. в СплитМФУ HP Laser MFP 137fnw
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитЛазерное МФУ Canon i-SENSYS MF3010 (5252B004)
-
В наличииЦена 25 910 руб.6478 руб. в СплитМФУ лазерный Xerox WorkCentre B305V_DNI A4 Duplex Net WiFi белый...
-
В наличииЦена 27 240 руб.6810 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 179fnw
-
В наличииЦена 28 520 руб.7130 руб. в СплитМФУ HP Color Laser MFP 178nw
-
В наличииЦена 29 590 руб.7398 руб. в СплитМФУ Canon i-Sensys MF275dw (5621C001)
-
В наличииЦена 31 650 руб.7913 руб. в СплитМФУ лазерный Canon i-SENSYS MF267dw II (5938C008)
-
В наличииЦена 36 790 руб.9198 руб. в СплитПринтер лазерный HP LaserJet Enterprise M406dn (3PZ15A) A4 Duple...
Бренд
Тип товара
МФУ лазерные
Подключение
USB
Место использования
для дома
Максимальный формат
A4
Цветность печати
черно-белая
Комплектация
МФУ HP LaserJet M141a, кабель питания, картридж HP LaserJet с черным тонером (ресурс: 500 страниц), плакат с инструкциями по настройке, справочное руководство, руководство по гарантии, рекламная листовка
Особенности
печать на конвертах
Скорость черно-белой печати, стр/мин
20
Рекомендованный объем печати, стр/мес
8000
Габариты ШхГхВ, мм
360x347x427
Страна производитель
Китай
Благодаря размерам лазерное МФУ HP LaserJet M141a не занимает много места, а вес 5.39 кг позволяет легко переносить его. Устройство печатает черно-белые тексты и изображения, а также выполняет копирование со скоростью до 20 страниц A4 в минуту. Оно оснащено встроенным сканером планшетного типа с рабочей областью 216x297 мм. Модель имеет интуитивно понятную панель управления.
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Смотрите также: МФУ лазерные, МФУ струйные, Опции для МФУ и принтеров, Принтеры лазерные, недорогие, цветные, с wifi, сетевые, цветные HP, черно-белые Canon
Теги товара: черно-белые, черно-белые HP
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверили на работу. к сожалению оказалось, что USB кабель не входит в комплект, это минус.
Достоинства:
Комментарий:
1. Установка драйверов (в HP Smart) через серию \"hp laserjet m139-m142 драйвер\", а не hp laserjet m141а. Не сразу догадался. 2.При печати нужно выбрать \"Microsoft IPP Class Driver\". 3.Размер минимальный - это хорошо, но и функции минимальные. 4.В abbyy finereader сканирует. 5.Из Word печатает. 6.Кнопка \"Копировать\" копирует. 7.Качество печати (конечно зависит от картриджа и бумаги) не \"Премиум\". 8.Резюме: 3 в 1 и полный минимализм. 9.Для экономии места, для школьников, студентов, для домашнего использования и не притязательного офисного использования. 10.Нижний лоток ОЧЕНЬ тонкий. 11.По доставке и упаковке претензий нет (в объявлении была зелёная галочка \"Оригинал\"). 12.Не шумный, но и не быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью оправдал ожидания. Исправно служит. Понятный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома самое то.Функции свои выполняет на ура,печатает не быстро,хлюпкий,но если обращаться с нежностью ,будет служить верой и правдой!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально, 1,5 месяца в эксплуатации, единственно почему-то сканирует по 1 листу, не добавляя в общий файл..
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакованный. Первым делом попробовала отксерить, все хорошо получилось. Как сканер пока еще не использовала
Достоинства:
Комментарий:
Принтер супер!!! брала для учёбы, все работает, спасибо большое продавцу)
Достоинства:
Комментарий:
Редактирую отзыв, очень быстро перегревается и перестаёт печатать. В целом если очень мало печатать то принтер подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер подключился к ноуту без проблем. Качество печати на уровне. Для домашнего использования нормально. Прочитав, что в комплекте отсутствует кабель купил его заранее.
Достоинства:
Комментарий:
Не использовал. Если получится использовать - напишу дополнительно. Работает пару месяцев. Хороший аппарат, вопросов не возникало, своих денег стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее бюджетное простое устройство, шумноватое, но в пределах допустимого.
Достоинства:
Комментарий:
суппер, все ок. единственное, не хватает в комплекте USB шнура
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер печатает качественно но очень жаль что нет подключения по вай-фай
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло хорошо ,работу принтера еще не проверял
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, все работает, сразу начал печатать. устанавливать драйвера не потребовалось, сразу предупреждаю, необходимо заказать отдельно USB провод для подключения.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. мама довольна! очень легко настраивается. печать хорошая. посмотрим, что будет в ходе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер компактный, больше подходит для домашнего пользования, чуть чуть много думает, но распечатку делает чисто, единственное нет кнопок для того чтобы уменьшить масштаб документа и указать количество, сканер не смогла настроить в целом все хорошо! пока пользуюсь один день
Достоинства:
Комментарий:
всё было бы хорошо, но вот только в комплекте нет USB-кабеля для принтера копеечные дела, но НЕ приятно
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Впечатления пока только положительные. В комплекте нет шнура USB для подключения принтера к компьютеру, пришлось докупить отдельно.
МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый - стоимость товара 14550 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре МФУ лазерный HP LaserJet M141a (7MD73A) A4 белый
Достоинства:
Комментарий:
Пока не проверили на работу. к сожалению оказалось, что USB кабель не входит в комплект, это минус.
Достоинства:
Комментарий:
1. Установка драйверов (в HP Smart) через серию \"hp laserjet m139-m142 драйвер\", а не hp laserjet m141а. Не сразу догадался. 2.При печати нужно выбрать \"Microsoft IPP Class Driver\". 3.Размер минимальный - это хорошо, но и функции минимальные. 4.В abbyy finereader сканирует. 5.Из Word печатает. 6.Кнопка \"Копировать\" копирует. 7.Качество печати (конечно зависит от картриджа и бумаги) не \"Премиум\". 8.Резюме: 3 в 1 и полный минимализм. 9.Для экономии места, для школьников, студентов, для домашнего использования и не притязательного офисного использования. 10.Нижний лоток ОЧЕНЬ тонкий. 11.По доставке и упаковке претензий нет (в объявлении была зелёная галочка \"Оригинал\"). 12.Не шумный, но и не быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Товар полностью оправдал ожидания. Исправно служит. Понятный функционал.
Достоинства:
Комментарий:
Для дома самое то.Функции свои выполняет на ура,печатает не быстро,хлюпкий,но если обращаться с нежностью ,будет служить верой и правдой!
Достоинства:
Комментарий:
работает нормально, 1,5 месяца в эксплуатации, единственно почему-то сканирует по 1 листу, не добавляя в общий файл..
Достоинства:
Комментарий:
Товар пришел хорошо упакованный. Первым делом попробовала отксерить, все хорошо получилось. Как сканер пока еще не использовала
Достоинства:
Комментарий:
Принтер супер!!! брала для учёбы, все работает, спасибо большое продавцу)
Достоинства:
Комментарий:
Редактирую отзыв, очень быстро перегревается и перестаёт печатать. В целом если очень мало печатать то принтер подходит.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер подключился к ноуту без проблем. Качество печати на уровне. Для домашнего использования нормально. Прочитав, что в комплекте отсутствует кабель купил его заранее.
Достоинства:
Комментарий:
Не использовал. Если получится использовать - напишу дополнительно. Работает пару месяцев. Хороший аппарат, вопросов не возникало, своих денег стоит!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее бюджетное простое устройство, шумноватое, но в пределах допустимого.
Достоинства:
Комментарий:
суппер, все ок. единственное, не хватает в комплекте USB шнура
Достоинства:
Комментарий:
хороший принтер печатает качественно но очень жаль что нет подключения по вай-фай
Достоинства:
Комментарий:
Все пришло хорошо ,работу принтера еще не проверял
Достоинства:
Комментарий:
отличный принтер, все работает, сразу начал печатать. устанавливать драйвера не потребовалось, сразу предупреждаю, необходимо заказать отдельно USB провод для подключения.
Достоинства:
Комментарий:
покупали в подарок. мама довольна! очень легко настраивается. печать хорошая. посмотрим, что будет в ходе эксплуатации.
Достоинства:
Комментарий:
Принтер компактный, больше подходит для домашнего пользования, чуть чуть много думает, но распечатку делает чисто, единственное нет кнопок для того чтобы уменьшить масштаб документа и указать количество, сканер не смогла настроить в целом все хорошо! пока пользуюсь один день
Достоинства:
Комментарий:
всё было бы хорошо, но вот только в комплекте нет USB-кабеля для принтера копеечные дела, но НЕ приятно
Достоинства:
Комментарий:
Всё работает. Впечатления пока только положительные. В комплекте нет шнура USB для подключения принтера к компьютеру, пришлось докупить отдельно.